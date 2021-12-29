«Qazaq Oil исполняет мечты». Истории казахстанцев, чьи самые заветные мечты уже исполнились

Наступило самое волшебное время — несколько дней до наступления Нового года! Время, когда все ждут, надеятся и мечтают о чуде! В этом году национальная сеть АЗС Qazaq Oil решила исполнить заветные желания казахстанцев и воплотить их в жизнь. Все, что нужно было сделать — зайти в мобильное приложение VLife, найти раздел «Qazaq Oil исполняет мечты» и подать заявку на участие.

Заявок было так много, что организаторы не смогли выбрать всего три желания и выбрали восемь. Одной семьи нужны две домбры, так как дети учатся игре на этом музыкальном инструменте и хотят и дома самостоятельно заниматься. Чья-то мечта — оставить потомкам свои мысли и поделиться с ними творчеством, которого накопилось на целый сборник сочинений. Осталось только опубликовать.

Третий человек с детства мечтал стать космонавтом, но не сложилось. Поэтому до сих пор верит, что однажды сможет полетать сам или попадет на экскурсию на космодром Байконур.

Кто-то мечтает играть на скрипке или научиться петь, но в силу разных причин не имеет такой возможности.

Сегодня все их мечты благодаря Qazaq Oil сбылись. Всегда верьте в чудо, оно уже рядом! С наступающим Новым годом!





Тулемис Шотанов, генеральный директор

Каждый человек с трепетом ждет и любит праздник Новый год, нас накрывает чувство волшебства и надежды, которое витает в воздухе в эту пору. Кто-то строит планы на будущее, кто-то просто рад собраться всей семьей за праздничным столом, а дети с нетерпением ждут подарков от Деда Мороза. Все надеятся на чудеса. А так как основная миссия национальной сети АЗС Qazaq Oil — сделать жизнь каждого казахстанца лучше и качественнее, мы в честь праздника решили поделиться этим волшебством с каждым желающим. Мы хотим, чтобы как можно больше людей вдохновилось и зарядилось новогодним настроением и поверило, что даже самые заветные желания могут сбыться.

Нам очень близки семейные ценности, личностное развитие, творческие начинания, спортивные достижения и развитие Казахстана в целом. Надеемся, что благодаря этой акции мы вдохновили казахстанцев не только мечтать, но и стремиться к своим целям, ценить родных и близких, не забывать о детских мечтах. Ведь никогда не знаешь, какие чудеса нас ожидают.

Выбрать победителей акции из огромного количества заявок было очень сложно. Нам приходили письма от людей с самыми разными жизненными ситуациями, в которых они доверили нам свои сокровенные надежды и пожелания. Мы бы хотели исполнить мечты всех, кто поделился с нами частичкой своей души. Но так как это невозможно, мы изначально обозначили несколько критерий.

Важнее всего для нас было, чтобы мечта была не материального характера. Мы искали оригинальные истории и искренние чувства родом из детства. Еще одним критерием было соответствие основным ценностям нашего бренда — семья, традиции, спорт, творчество, развитие личного и Республики Казахстан в целом.

Изначально планировалось выбрать трех победителей, но было получено столько трогательных и по-настоящему волшебных писем, что мы не смогли ограничиться таким количеством и решили исполнить мечты восьми человек.

Уверен, что мы смогли не только приблизить к исполнению мечты наших победителей, но передать уверенность в том, что все мечты сбываются каждому казахстанцу.





Галия Байсарина, 34 года, город — Алматы, промоутер

Я родом из Костанайской области, а в Алматы живу уже шестой год.

Об акции «Qazaq Oil исполняет мечты» я узнала благодаря одному из городских пабликов в Instagram. Мне откликнулось объявление: я отправила заявку и даже забыла об этом. Просто хотелось поделиться с кем-нибудь своими мыслями и желаниями.

Мечта, которая исполнится

Первый человек, о ком я подумала, когда прочла объявление от Qazaq Oil была моя любимая бабушка. Она живет в городе Альметьевск в Республике Татарстан, Россия. Ей уже 87 лет. Я планировала поездку к ней еще до пандемии. Я долетела до Костаная, а потом начали закрывать Алматы и я была вынуждена в срочном порядке вернуться обратно. Сейчас я себе эту поездку позволить не могу. Увидеть бабушку сейчас — это моя самая заветная мечта.

С моим уровнем удачливости я не то что не верила в победу, я даже не ждала, что меня выберут. Поэтому, когда мне позвонили, я не сразу поняла, кто и что от меня хочет. Но потом я поняла, о чем речь и что мое желание исполнится. Мне было очень приятно.

Радостно, что компания Qazaq Oil поддерживает родственные связи, которые в наше время крайне важны. У меня с бабушкой всегда была тесная связь, но так получилось, что в последний раз я ее видела десять лет назад. Были возможности, но не было времени. Человек часто откладывает на потом важные встречи и звонки. Иногда мы даже редко видимся и звоним близким людям, с которыми живем в одном городе. А в этом году я стала чаще об этом задумываться. Не хочется потом жалеть.

Перед началом нового года мы все надеемся, что он будет намного лучше, чем предыдущий. Но сам момент волшебства, мне кажется, с возрастом теряется. И классно, что в Qazaq Oil придумали и реализовали такую добрую и нужную акцию. Ради своей мечты я прилетела в Астану на награждение от Qazaq Oil.





Олеся Воробьева, 28 лет, город — Нур-Султан, домохозяйка

Я родилась и выросла в столице Казахстана. Сейчас продолжаю здесь жить вместе со своими двумя сыновьями.

У меня очень талантливые дети. Старший сын учится в пятом классе, занимается спортом и любит стихи. Постоянно участвует в различных конкурсах и выигрывает, в его копилке больше 40 дипломов и медалей. Также он был опубликован в Энциклопедии международного формата в разделе «Дети наше будущее» и получил золотую медаль «Награда Героя». Я им горжусь.

Сын ведет свою страничку в Instagram и является подписчиком @azs_qazaq_oil. Так, благодарю сыну я и узнала об акции «Qazaq Oil исполняет мечты».

Мечта, которая исполнится

У нас скромное, но очень искреннее желание. Мои детки мечтают посетить развлекательный центр с аттракционами и прокатиться на всем, что там есть. Потому что мы редко бываем в таких местах, а если и бываем, то не можем себе многого позволить. И для детей это так и остается мечтой.

Я была удивлена, когда нас выбрали, но верила в победу, так как мы вложили душу в это желание. Также, думаю, нас выбрали потому, что для компании Qazaq Oil важны семейные ценности, как и для нас, и для всех казахстанцев. В жизни запоминаются такие яркие, бесценные моменты, и наша семья никогда не забудет этот день. Особенно приятно получать такое внимание под Новый год.





Аргуль Мендыбаева, 29 лет, город — Алматы, гинеколог

В июле 2021 года я переехала в Алматы из Актюбинска. Я работаю в частной клинике, а в свободное время хожу в фитнес-зал.

Однажды вечером, листая ленту в Instagram, наткнулась на объявление об акции «Qazaq Oil исполняет мечты». На следующий день утром, когда ехала на работу, решила — отправлю заявку со своим желанием. Мне понравилось, что компания решила не просто купить людям компьютеры или телефоны, а помочь в исполнении заветной мечты!

Мечта, которая исполнится

Как раз перед тем, как увидеть объявление, я думала о том, что нужно расти профессионально. Я планировала пройти курсы по повышению квалификации по теме узи, гинекология, акушерство, эндокринная гинекология и репродуктология. Конечно, хочется отучится и получить знания у лучших специалистов, например, в Санкт-Петербурге. Мой приоритет сейчас — личностное развитие.

Думаю, меня выбрали из-за моего большого и искреннего стремления к знаниям. Я верила, что могу выиграть в этой акции. Ведь, работая в медицине, я много раз видела, как случаются невероятные вещи. Поэтому я верю в чудеса.

Я приятно удивлена, что в Казахстане есть такие внимательные к людям компании, как Qazaq Oil. Такие акции поднимают настроение и дарят праздничную атмосферу.























