Qamalladin Media, Kia Motors, FCN Group: 10 вакансий в крупных компаниях Центральной Азии

Казахстан
PR-специалист в Qamalladin Media
Обязанности:
— работа по связям с общественностью
— разработка коммуникационной стратегии, PR-концепции и стратегии продвижения
— работа с представителями СМИ.
Требования:
— опыт работы в маркетинге от двух лет
— умение правильно планировать бюджет
— умение работать в команде.
3D моделлер в Nfinite
Обязанности:
— создавать 3D модели по фотографиям и заданным референсам
— текстурирование 3D моделей, модификация моделей
— строгое следование определенной номенклатуре для организации сцен и хранения активов.
Требования:
— знания в области фотореалистичного рендеринга
— знания в рабочем процессе PBR, UV-преобразование.
Бухгалтер в Louis Vuitton Moet Hennessy &Cosmetics Kazakhstan
Обязанности:
— бухгалтерский учет кредиторской задолженности
— обеспечивать административную поддержку для мониторинга маркетинговой деятельности компании
— платежи, валютный контроль, отчетность.
Требования:
— высшее образование: финансы, бухгалтерия
— опыт работы не менее трех лет
— практическое понимание бухгалтерского учета.
Аналитик, развитие бизнеса в BI Group
Обязанности:
— изучение и анализ информации на рынке РК в сфере гражданско-промышленного строительства
— отслеживание объема и трендов строительного рынка в РК и за рубежом
— прогнозирование будущей ситуации на рынке РК в сфере строительства
— составление маркетинговых исследований
— поиск стратегический направлений развития Компании
— разработка стратегии Компании.
Требования:
— образование высшее
— опыт работы от двух лет и выше в должности аналитика, старшего аналитика, исследователя рынка
— свободное владение английским
— обширный кругозор, владение информацией по глобальным трендам
— знание рынка строительной отрасли.
Кыргызстан
Channel manager в «Хуавэй Текнолоджиз Бишкек»
Обязанности:
— ответственность за установление целевых показателей продаж
— управление счетами
— развитие каналов сбыта.
Требования:
— опят работы более трех лет в индустрии телефонов, ноутбуков или бытовой техники
— опыт работы в маркетинге
— иметь успешный опыт работы в соответствующей сфере продаж через каналы сбыта.
Мобилограф в Kia Motors
Обязанности:
— создание контента: фото, видео съемка
— качественный монтаж и обработка
— подготовка материала для публикации.
Требования:
— знание трендов в Instagram и Tik Tok
— креативное мышление и визуализация
— знания и владение техниками съемки.
Главный IT-Администратор в «Кондитерский Дом Куликовский»
Обязанности:
— управление IT-отделом
— обеспечение работоспособности и планирование развития инфраструктуры
— развитие сотрудников отдела.
Требования:
— знание TCP/IP
— умение работать с веб-серверами
— понимание модели OSI
— знание операционных систем Unix/Linux, Windows
— навык и успешный опыт управления и администрирования баз данных MySQL и MySql Workbench, и знание их синтаксиса.
Узбекистан
Старший инженер по контрольно-измерительным приборам в Air Products Central Asia
Обязанности:
— содействие внедрению новых или пересмотренных стандартов компании
— оказывать помощь ведущему инженеру по контролю и линейному руководству
— обладать хорошим широким пониманием и практическими знаниями в области анализаторов и систем отбора проб.
Требования:
— минимум шесть лет опыта работы в инженерной сфере
— отличные коммуникативные навыки
— необходимо широкое знание процессов, технологий и оборудования.
Аналитик, медиа стратег в International Media Service
Обязанности:
— понимание рекламного инвентаря и его метрик по всем рекламным каналам
— анализ медиа рынков и компетитив анализ отдельных категория
— сопровождение внедрения стратегических решений, тесная работа с командами клиентского сервиса, баинга и аналитики.
Требования:
— высшее образование: математика, статистика, социология
— опыт работы от двух лет в качестве медиа аналитика на телеканалах
— хорошие презентационные навыки, способность четко выражать свои мысли в письменной и устной деловой речи.
Менеджер проектов в FCN Group
Обязанности:
— ведение переговоров с партнерами
— контроль соблюдения сторонами всех контрактных обязательств и своевременного подписания всех соответствующих документов
— оценка рисков, контроль рентабельности и маржинальности проекта.
Требования:
— высшее образование
— опыт в управлении проектами в fashoin ритейле
— продвинутый пользователь Excel, MS Project.