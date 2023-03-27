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Qamalladin Media, Kia Motors, FCN Group: 10 вакансий в крупных компаниях Центральной Азии
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Главный

Сегодня в 11:45

Qamalladin Media, Kia Motors, FCN Group: 10 вакансий в крупных компаниях Центральной Азии

Собрали для вас вакансии в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане в сфере медиа, строительства, IT и не только.



Казахстан



PR-специалист в Qamalladin Media


Обязанности:

— работа по связям с общественностью

— разработка коммуникационной стратегии, PR-концепции и стратегии продвижения

— работа с представителями СМИ.

Требования:

— опыт работы в маркетинге от двух лет

— умение правильно планировать бюджет

— умение работать в команде.



3D моделлер в Nfinite


Обязанности:

— создавать 3D модели по фотографиям и заданным референсам

— текстурирование 3D моделей, модификация моделей

— строгое следование определенной номенклатуре для организации сцен и хранения активов.

Требования:

— знания в области фотореалистичного рендеринга

— знания в рабочем процессе PBR, UV-преобразование.



Бухгалтер в Louis Vuitton Moet Hennessy &Cosmetics Kazakhstan


Обязанности:

— бухгалтерский учет кредиторской задолженности

— обеспечивать административную поддержку для мониторинга маркетинговой деятельности компании

— платежи, валютный контроль, отчетность.

Требования:

— высшее образование: финансы, бухгалтерия

— опыт работы не менее трех лет

— практическое понимание бухгалтерского учета.



Аналитик, развитие бизнеса в BI Group


Обязанности:

— изучение и анализ информации на рынке РК в сфере гражданско-промышленного строительства

— отслеживание объема и трендов строительного рынка в РК и за рубежом

— прогнозирование будущей ситуации на рынке РК в сфере строительства

— составление маркетинговых исследований

— поиск стратегический направлений развития Компании

— разработка стратегии Компании.

Требования:

— образование высшее

— опыт работы от двух лет и выше в должности аналитика, старшего аналитика, исследователя рынка

— свободное владение английским

— обширный кругозор, владение информацией по глобальным трендам

— знание рынка строительной отрасли.


Кыргызстан



Channel manager в «Хуавэй Текнолоджиз Бишкек»


Обязанности:

— ответственность за установление целевых показателей продаж

— управление счетами

— развитие каналов сбыта.

Требования:

— опят работы более трех лет в индустрии телефонов, ноутбуков или бытовой техники

— опыт работы в маркетинге

— иметь успешный опыт работы в соответствующей сфере продаж через каналы сбыта.



Мобилограф в Kia Motors


Обязанности:

— создание контента: фото, видео съемка

— качественный монтаж и обработка

— подготовка материала для публикации.

Требования:

— знание трендов в Instagram и Tik Tok

— креативное мышление и визуализация

— знания и владение техниками съемки.



Главный IT-Администратор в «Кондитерский Дом Куликовский»


Обязанности:

— управление IT-отделом

— обеспечение работоспособности и планирование развития инфраструктуры

— развитие сотрудников отдела.

Требования:

— знание TCP/IP

— умение работать с веб-серверами

— понимание модели OSI

— знание операционных систем Unix/Linux, Windows

— навык и успешный опыт управления и администрирования баз данных MySQL и MySql Workbench, и знание их синтаксиса.


Узбекистан



Старший инженер по контрольно-измерительным приборам в Air Products Central Asia


Обязанности:

— содействие внедрению новых или пересмотренных стандартов компании

— оказывать помощь ведущему инженеру по контролю и линейному руководству

— обладать хорошим широким пониманием и практическими знаниями в области анализаторов и систем отбора проб.

Требования:

— минимум шесть лет опыта работы в инженерной сфере

— отличные коммуникативные навыки

— необходимо широкое знание процессов, технологий и оборудования.



Аналитик, медиа стратег в International Media Service


Обязанности:

— понимание рекламного инвентаря и его метрик по всем рекламным каналам

— анализ медиа рынков и компетитив анализ отдельных категория

— сопровождение внедрения стратегических решений, тесная работа с командами клиентского сервиса, баинга и аналитики.

Требования:

— высшее образование: математика, статистика, социология

— опыт работы от двух лет в качестве медиа аналитика на телеканалах

— хорошие презентационные навыки, способность четко выражать свои мысли в письменной и устной деловой речи.



Менеджер проектов в FCN Group


Обязанности:

— ведение переговоров с партнерами

— контроль соблюдения сторонами всех контрактных обязательств и своевременного подписания всех соответствующих документов

— оценка рисков, контроль рентабельности и маржинальности проекта.

Требования:
— высшее образование

— опыт в управлении проектами в fashoin ритейле

— продвинутый пользователь Excel, MS Project.

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