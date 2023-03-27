Qamalladin Media, Kia Motors, FCN Group: 10 вакансий в крупных компаниях Центральной Азии









Казахстан









PR-специалист в Qamalladin Media

















Бухгалтер в Louis Vuitton Moet Hennessy &Cosmetics Kazakhstan









Аналитик, развитие бизнеса в BI Group





Кыргызстан

















Мобилограф в Kia Motors









Главный IT-Администратор в «Кондитерский Дом Куликовский»





Узбекистан









Старший инженер по контрольно-измерительным приборам в Air Products Central Asia

















Менеджер проектов в FCN Group

— работа по связям с общественностью— разработка коммуникационной стратегии, PR-концепции и стратегии продвижения— работа с представителями СМИ.— опыт работы в маркетинге от двух лет— умение правильно планировать бюджет— умение работать в команде.— создавать 3D модели по фотографиям и заданным референсам— текстурирование 3D моделей, модификация моделей— строгое следование определенной номенклатуре для организации сцен и хранения активов.— знания в области фотореалистичного рендеринга— знания в рабочем процессе PBR, UV-преобразование.— бухгалтерский учет кредиторской задолженности— обеспечивать административную поддержку для мониторинга маркетинговой деятельности компании— платежи, валютный контроль, отчетность.— высшее образование: финансы, бухгалтерия— опыт работы не менее трех лет— практическое понимание бухгалтерского учета.— изучение и анализ информации на рынке РК в сфере гражданско-промышленного строительства— отслеживание объема и трендов строительного рынка в РК и за рубежом— прогнозирование будущей ситуации на рынке РК в сфере строительства— составление маркетинговых исследований— поиск стратегический направлений развития Компании— разработка стратегии Компании.— образование высшее— опыт работы от двух лет и выше в должности аналитика, старшего аналитика, исследователя рынка— свободное владение английским— обширный кругозор, владение информацией по глобальным трендам— знание рынка строительной отрасли.— ответственность за установление целевых показателей продаж— управление счетами— развитие каналов сбыта.— опят работы более трех лет в индустрии телефонов, ноутбуков или бытовой техники— опыт работы в маркетинге— иметь успешный опыт работы в соответствующей сфере продаж через каналы сбыта.— создание контента: фото, видео съемка— качественный монтаж и обработка— подготовка материала для публикации.— знание трендов в Instagram и Tik Tok— креативное мышление и визуализация— знания и владение техниками съемки.— управление IT-отделом— обеспечение работоспособности и планирование развития инфраструктуры— развитие сотрудников отдела.— знание TCP/IP— умение работать с веб-серверами— понимание модели OSI— знание операционных систем Unix/Linux, Windows— навык и успешный опыт управления и администрирования баз данных MySQL и MySql Workbench, и знание их синтаксиса.— содействие внедрению новых или пересмотренных стандартов компании— оказывать помощь ведущему инженеру по контролю и линейному руководству— обладать хорошим широким пониманием и практическими знаниями в области анализаторов и систем отбора проб.— минимум шесть лет опыта работы в инженерной сфере— отличные коммуникативные навыки— необходимо широкое знание процессов, технологий и оборудования.— понимание рекламного инвентаря и его метрик по всем рекламным каналам— анализ медиа рынков и компетитив анализ отдельных категория— сопровождение внедрения стратегических решений, тесная работа с командами клиентского сервиса, баинга и аналитики.— высшее образование: математика, статистика, социология— опыт работы от двух лет в качестве медиа аналитика на телеканалах— хорошие презентационные навыки, способность четко выражать свои мысли в письменной и устной деловой речи.— ведение переговоров с партнерами— контроль соблюдения сторонами всех контрактных обязательств и своевременного подписания всех соответствующих документов— оценка рисков, контроль рентабельности и маржинальности проекта.— высшее образование— опыт в управлении проектами в fashoin ритейле— продвинутый пользователь Excel, MS Project.