Пять теннисистов из топ-10 мирового рейтинга сыграют на турнире в Нур-Султане

Стал известен список игроков турнира ATP 500, который пройдет в столице Казахстана с 1 по 9 октября.

Заявочный лист возглавляют первый номер рейтинга ATP Даниил Медведев, Карлос Алькарас, №4, Стефанос Циципас, №5, Феликс Оже-Альяссим, №8, Хуберт Хуркач, №10.

В столице Казахстана также сыграют: Андрей Рублев, №11, Янник Синнер, №13, Диего Шварцман, №16, Роберто Баутиста Агут, №18, Григор Димитров, №19, Гаэль Монфис, №24, а также победители турниров Большого шлема — Марин Чилич и Стэн Вавринка.

Честь Казахстана на престижном турнире будут защищать Александр Бублик, Михаил Кукушкин, в парном разряде — Андрей Голубев и Александр Недовесов.

Источник: informburo.kz