Пять кыргызстанок удостоены наград FIDE

Пять представительниц шахматной школы Кыргызстана стали обладательницами наград Year of the Woman in Chess Awards, которую присуждает выдающимся женщинам Международная шахматная федерация FIDE.

Церемония награждение прошла в Ченнаи, Индия в рамках 44-й Всемирной шахматной олимпиады.

Награды вручены тренеру Бактыгуль Тиленбаевой — Outstanding chess trainer, педагогу Розе Вендровой — Outstanding chess educator, фотографу Шахнази Мусаевой — Outstanding photographer, шахматистке Дарие Кудайназаровой —Woman with disability for outstanding fighting spirit и администратору Медине Жумашовой — Outstanding chess administrator.

Шахматная олимпиада — крупнейшее спортивное событие после Олимпийских игр, проводится каждые два года. В этом году в ней участвуют более 2 000 шахматистов из 188 государств мира.

Источник: 24.kg