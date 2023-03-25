Путешествуйте дома. Самые крупные и колоритные базары Центральной Азии













«Дордой», Бишкек





« Ошский базар » , Бишкек









« Янгиабадский базар » , Ташкент





«Чорсу», Ташкент









«Корвон», Душанбе

Огромная территория, отведенная под базар, заполнена прилавками, большегрузами и торговыми павильонами. Здесь работает около 5000 человек. На рынок стекаются крупные партии товаров из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.Здесь продают все: от мяса, фруктов, зелени и круп до текстиля и мебели. На базаре есть, где отдохнуть и перекусить.Место популярно среди туристов, так как «Зеленый базар» часто включают в экскурсионные программы.Внутри расположено огромное количество контейнеров, длинные ряды торговых точек — около 40 тысяч. Товары на «Дордое» поставляют из Кыргызстана, Китая, Турции, Узбекистана, России. Базар состоит из 15 небольших районов. Например, в районе «Джунхай» можно найти бытовую технику, посуду, канцтовары, косметику и прочее.Основной район — «Мурас-спорт». Здесь есть все для шитья, одежда, бытовая техника и не только.Ассортимент товаров большой. Здесь можно найти и необычные товары, например, форму американского образца. Сувенирные ряды богаты войлочной обувью, картинами, традиционными костюмами.Здесь люди могут выставлять на продажу свою продукцию. Опытный покупатель найдет подержанную технику, старинные книги и журналы, редкие ткани. В зданиях заброшенных складов расставлены прилавки с чешским хрусталем и венгерским фарфором. Местные жители говорят: «На Янгиабадском базаре можно купить все и даже немного больше».Все товары распределены по рядам: продукты, ремесленные ряды, вещевой рынок. Также есть ряды для общественного питания, где можно попить чай и попробовать национальные блюда. Украшения изготавливают прямо на базаре.Он специализируется на продаже обуви, одежды и не только, как оптом, так и в розницу. Цены тут ниже, чем на других базарах страны. В Корвоне есть вещевой сектор, где продают лучшие товары. Вокруг рынка работают филиалы банков, столовые, сервисные центры.