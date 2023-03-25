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Путешествуйте дома. Самые крупные и колоритные базары Центральной Азии
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Главный

Сегодня в 13:45

Путешествуйте дома. Самые крупные и колоритные базары Центральной Азии

Рассказываем вам о самых крупных и старейших базарах в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане, если вы любите местный колорит и не против хорошенько поторговаться.

«Алтын Орда», Алматы, @altynorda_kz


Крупнейший рынок, который расположен в пригороде Алматы. Огромная территория, отведенная под базар, заполнена прилавками, большегрузами и торговыми павильонами. Здесь работает около 5000 человек. На рынок стекаются крупные партии товаров из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.


«Зеленый базар», Алматы, @kok.bazar.almaty


Зеленый базар удивляет изобилием товаров. Здесь продают все: от мяса, фруктов, зелени и круп до текстиля и мебели. На базаре есть, где отдохнуть и перекусить.
Место популярно среди туристов, так как «Зеленый базар» часто включают в экскурсионные программы.



«Дордой», Бишкек


«Дордой» — это крупнейший вещевой рынок в Центральной Азии. Внутри расположено огромное количество контейнеров, длинные ряды торговых точек — около 40 тысяч. Товары на «Дордое» поставляют из Кыргызстана, Китая, Турции, Узбекистана, России. Базар состоит из 15 небольших районов. Например, в районе «Джунхай» можно найти бытовую технику, посуду, канцтовары, косметику и прочее.
Основной район — «Мурас-спорт». Здесь есть все для шитья, одежда, бытовая техника и не только.


«Ошский базар», Бишкек


Ошский базар также называют самым дешевым рынком в Бишкеке. Ассортимент товаров большой. Здесь можно найти и необычные товары, например, форму американского образца. Сувенирные ряды богаты войлочной обувью, картинами, традиционными костюмами.



«Янгиабадский базар», Ташкент


Янгиабадский базар — один из крупнейших на территории бывших стран СССР. Здесь люди могут выставлять на продажу свою продукцию. Опытный покупатель найдет подержанную технику, старинные книги и журналы, редкие ткани. В зданиях заброшенных складов расставлены прилавки с чешским хрусталем и венгерским фарфором. Местные жители говорят: «На Янгиабадском базаре можно купить все и даже немного больше».


«Чорсу», Ташкент


Базар «Чорсу» расположен в Старом городе и считается одним из старейших рынков Ташкента.
Все товары распределены по рядам: продукты, ремесленные ряды, вещевой рынок. Также есть ряды для общественного питания, где можно попить чай и попробовать национальные блюда. Украшения изготавливают прямо на базаре.



«Корвон», Душанбе


Самый большой рынок в Таджикистане — это «Корвон». Он специализируется на продаже обуви, одежды и не только, как оптом, так и в розницу. Цены тут ниже, чем на других базарах страны. В Корвоне есть вещевой сектор, где продают лучшие товары. Вокруг рынка работают филиалы банков, столовые, сервисные центры.

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