Путешествуйте дома. 10 городов Центральной Азии, куда стоит поехать в мае

Центральная Азия — это регион, который богат культурой, историей и природой, где можно насладиться живописными красотами гор, озер, рек. Рассказываем о городах в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане, где можно классно отдохнуть в мае.





Казахстан





Большая страна, которая известна своей уникальной природой. В мае в Казахстане уже наступает весна, а температура становится комфортной для прогулок на природе.





Алматы





Крупнейший город Казахстана, расположенный у подножия Заилийского Алатау. Богат историей и природными достопримечательностями. В мае погода в Алматы становится теплой и солнечной, что делает город отличным местом для прогулок. Среди достопримечательностей, которые стоит посетить: Центральный парк культуры и отдыха, Ботанический сад, «Медеу». Туристам также понравится национальная кухня в местных ресторанах и кафе.





Шымкент









Это третий по величине город в Казахстане, расположенный на юге страны. Шымкент известен своими историческими достопримечательностями, такими как мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи и крепость Акмешит. В мае в Шымкенте уже тепло. Туристы могут насладиться городской атмосферой и местной кухней.

Кыргызстан





Это страна, расположенная в самом сердце Центральной Азии, известная своими горами, озерами, реками и живописными пейзажами. Здесь можно отправиться в поход, покататься на лошадях, провести фотосессию на фоне живописных пейзажей или просто насладиться природой.

Бишкек













Столица Кыргызстана, где расположено множество достопримечательностей. Самое знаковое и знаменитое место в Бишкеке — площадь Ала-Тоо, находится в центре города. Здесь проводят многие культурные мероприятия. В столице также стоит посетить ЦУМ — один из крупнейших торговых центров. Недалеко от Бишкека находится главный природный заповедник Кыргызстана — национальный парк Ала-Арча.





Ош





Второй по величине город в Кыргызстане, который находится на юге страны. Ош известен своей древней историей, которая нашла отражение в его архитектуре и музеях. Среди главных достопримечательностей Оша можно отметить мечеть Сулайман-Тоо, который находится под охраной ЮНЕСКО.





Каракол





Город в восточной части Кыргызстана, расположенный у подножия гор Тянь-Шань. Среди достопримечательностей Каракола можно отметить Древний Каракол, который был основан в 1869 году, Каракольский национальный парк, где можно увидеть множество животных и птиц, а также озеро Иссык-Куль — одно из крупнейших горных озер в мире.

Узбекистан





Страна с древней культурой и богатой историей, расположенная на перекрестке Великого Шелкового Пути. Узбекистан известен архитектурными памятниками. В мае температура воздуха в Узбекистане еще не достигает критических отметок, поэтому туристы могут наслаждаться прогулками по историческим городам, познавать культуру и историю.





Ташкент





Столица Узбекистана и крупнейший город Центральной Азии. Город богат историей и культурой. Здесь можно увидеть множество памятников и архитектурных достопримечательностей. В мае погода в Ташкенте становится теплой и солнечной, что делает этот город отличным местом для прогулок по его живописным улицам. Среди множества достопримечательностей можно посетить Красную мечеть, Мадрасу Кукельдаш и музей прикладного искусства.





Бухара





Бухара — один из самых древних городов Узбекистана. Город представляет из себя настоящий музей под открытым небом. В Бухаре можно увидеть множество древних мечетей, медресе, караван-сарай, а также посетить множество музеев. В мае погода в Бухаре теплая, но не жаркая, что делает этот город отличным местом для изучения истории и культуры Узбекистана.





Самарканд













Это еще один древний город Узбекистана, который также находится на Великом Шелковом Пути. Самарканд — это центр науки, культуры и искусства. Здесь расположено множество архитектурных памятников: Регистан, Гур-Эмир, Шахи-Зинда и многие другие. В мае погода в Самарканде достаточно теплая, чтобы насладиться красотами этого удивительного города.

Таджикистан





Таджикистан можно узнать по высоким горам, глубоким долинам и множеством водопадов. В мае в Таджикистане еще прохладно, но это не помешает насладиться красотами природы и отправиться в поход на одну из горных вершин.





Душанбе













Это столица Таджикистана и крупнейший город страны. Город расположен в живописном ущелье и славится своей красивой архитектурой и парками. В мае погода в Душанбе становится достаточно теплой, что делает его отличным местом для прогулок и изучения культуры Таджикистана. Среди достопримечательностей можно отметить Национальный музей Таджикистана, парк «Рудаки», памятник Исмоила Сомони. Туристам стоит обязательно попробовать местную кухню: плов, лепешки, курутоб и другие традиционные блюда.





Худжанд





Худжанд расположен в северной части Таджикистана и имеет богатую историю и культурное наследие. В мае в Худжанд уже тепло. Здесь сохранились средневековые памятники, мечети, мавзолеи. Недалеко от города находится Кайраккумское водохранище и горы с огромными фруктовыми садами. Любителям альпинизма будет интересен район Аксу.