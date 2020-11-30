Путешествие по Мангистауской области: цветные горы, подземные мечети Х века и Долина замков

Впадина Карагие

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http://www.orangesmile.com/





Впадина Карагие — самая глубока впадина в Казахстане и одна из самых глубоких в мире. В народе ее называют «Черная пасть». Впадина находится на отметке 116 метров ниже уровня мирового океана.

Шопан-ата





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www.tourister.ru/





Подземная мечеть Шопан-ата связана с именем мудреца, ставшим наставником Бекет-аты. Для паломников есть негласное правило, согласно которому они должны посетить мечети обоих деятелей. Мечеть высечена в горном массиве и насчитывает 12 комнат, где есть помещения для совершения религиозных ритуалов, образовательной деятельности и чтения. Расстояние от Актау — 218 км.

Урочище Кызылкуп





Кызылкуп, либо как называют в народе — Мангистауские тирамису. Урочище получило название от водохранилища Кызылкуп, которое находилось в северо-восточной части урочища. Кызылкуп — размытый меловой пласт с прослойкой красного мела. Протяженность урочища с востока на запад — более 10 километров.

Бозжира





Бозжира — это живописный обрыв плато Устюрт, оформленный меловыми горами и шпилями останцевого происхождения. Это ослепительно белые скальные останцы, среди которых самый известный — это останец, у которого известняковые пики тянутся к небу, напоминая собой форму двух клыков.

Этноаул «Когез»





Юрточный глэмпинг — этноаул «Когез» расположен в центре полуострова Мангышлак, в горной части, на пересечении популярных туристских маршрутов Мангистау. В радиусе до 80 км от этноаула расположены около 30 популярных природных и исторических объектов: каньоны, подземные мечети и некрополи, останцевые горы, геоглифы и лабиринт.

Долина Мангистауских замков Айракты-Шоманай

Небольшая горная система Айракты-Шоманай — это природная достопримечательность, символ Мангистауской области. Ее топоним возник в 19 веке, когда украинский поэт и художник Тарас Шевченко, сосланный в Казахстан, оставил серию художественных зарисовок под названием «Долина замков».



Поле шаровых конкреций Торыш





В урочище находится россыпь шаровидных минеральных образований — конкреций. За их возникновением стоит легенда о врагах, которые превратились в большие круглые камни благодаря народной молитве. Ученые до сих пор не сошлись в едином мнении о происхождении, продолжая строить множество научных теорий.

Подземная мечеть Шакпак-Ата

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@mangystau_safari

Шакпак-Ата — это четырехкамерная скально-подземная мечеть, вырубленная в скале и представляющая собой лучший образец традиций кочевой камнерезной культуры. Историки предполагают разные даты ее основания, но в промежутке Х-ХІІІ вв. У подножия мечети также расположен некрополь.









Стоимость тура из Актау на один день с экскурсоводом:

Внедорожник на 3 места — 90 000 тг

Автобус на 12 мест — 120 000 тг

Автобус на 20 мест — 155 000 тг

Также необходимо приобрести страховку — 220 тг

Питание можно взять с собой, можно пообедать в придорожном кафе, или вас накормят в гостевых домиках этноаула. Экскурсия по перечисленным восьми местам займет два дня с остановкой в этноауле.

Материал подготовлен при поддержке национальной компании «Казахтуризм»