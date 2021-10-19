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Путь Зака Эфрона в Голливуде
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Сегодня в 20:04

Путь Зака Эфрона в Голливуде

Мюзикл, комедия, триллер, драма — Заку Эфрону удалось блеснуть в разных жанрах. 18 октября обладателю множества наград исполнилось 34 года, отличный повод, чтобы выбрать фильм и решить, какое амплуа дается ему лучше всего — жизнерадостного школьника или морского пехотинца, пережившего войну.


Классный мюзикл (2006)


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Мюзикл, который принес Заку Эфрону популярность и навсегда оставил его в сердцах миллионов тинейджеров по всему миру. Настоящая школьная романтика — звезда баскетбольной команды Трой и примерная отличница Габриэлла знакомятся на новогодней вечеринке и вскоре узнают, что учатся в одной школе. Ребята решают пройти прослушивание для мюзикла, но им предстоит пройти множество трудностей на пути к главным ролям. Фильм заряжает не по-детски — зажигательные песни и танцы обеспечат вам хорошее настроение на весь день. Не зря фильм вошел в Книгу рекордов Гиннесса как первая телевизионная лента, девять песен из которой одновременно появились в списке 100 наиболее популярных песен на сайте Billboard Hot 100.


Папе снова 17 (2009)


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Майк получает возможность снова прожить свои 17 лет. Ведь именно этот год стал для него судьбоносным — узнав, что его девушка Скарлет забеременела, он пожертвовал своей спортивной карьерой и колледжем. В итоге жена ушла к другому, а с детьми, кажется, невозможно найти общий язык. Что бы сделали вы, внезапно «помолодев» до 17 лет? Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Смотрите, как воспользуется шансом Майк в фильме «Папе снова 17». Фильм получил награду Teen Choice Awards в номинации «Лучшая мужская комедийная роль».


Красивый, плохой, злой (2019)


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Звезда мюзиклов и молодежных комедий неожиданно выступает в качестве серийного убийцы и нужно сказать, что делает это весьма убедительно! Скромная Лиз встречает хорошего парня, который к тому же нашел общий язык с ее дочерью, и нет предела ее счастью. Но вскоре в округе происходят странные убийства, в которых подозревают ее «идеального» мужчину. Следите за увлекательным перевоплощением Зака в триллере «Красивый, плохой, злой» на IVI. И кстати, фильм основан на реальных событиях.


Величайший шоумен (2017)


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Бедный парень Финеас (Хью Джекман) покоряет сердце девушки из богатой семьи, которая оставляет все ради него. И не зря! Любимый идет за своей мечтой и открывает цирк, который превосходит все ожидания и имеет ошеломительный успех. Сказочное шоу с песнями и танцами в мюзикле «Величайший шоумен» заполнит вашу голову яркими эмоциями и всколыхнет веру в людей. Зак Эфрон сыграл в киноленте драматурга Филиппа Карлайла, к которому величайший шоумен не раз обратиться за помощью.


Счастливчик (2012)


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Одноименная экранизация романа Николаса Спаркса рассказывает о морском пехотинце Логане Тибо. Его называют Счастливчиком, ведь он сумел пережить три военные миссии. Логан считает, что его спас талисман – фотография незнакомой девушки, которую он нашел на поле боя. Возвращаясь с войны, Логан решает разыскать свою спасительницу, что оказалось совсем непростым делом. За главную роль в этом фильме Зак Эфрон получил премию «Народного выбора».

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