Путь Louis Vuitton: 400 км до Парижа и уникальные чемоданы

О бренде







Louis Vuitton — французский дом моды, который специализируется на производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров класса «люкс». Сегодня компания — часть международного холдинга LVMH.









Луи Виттон родился в 1821 году во Франш-Конте. Еще в детстве научился пользоваться инструментами своего отца-столяра. В 14 лет Луи решил попытать счастья в Париже, куда отправился пешком, ему пришлось пройти 400 километров.

В 1837 году стал учеником мастера по изготовлению сундуков и начал делать дорожные сундуки. Чемоданов в современном понимании тогда еще не существовало, и Луи, придумав их, совершил прорыв в этом деле, совпавший с развитием железнодорожного транспорта и круизных лайнеров, когда люди стали активнее перемещаться. Предложенные мастером плоские чемоданы произвели настоящий фурор: их можно было ставить один на другой и легко открывать сбоку.









Дети продолжили дело отца. В 1886 году Жорж Виттон изобрел кардинально новую, искусную систему запора, благодаря которой дорожные сундуки стали надежными, как банковские сейфы. А в 1892 году он возглавил компанию. Именно Жорж разработал монограмму бренда: цветок с четырьмя лепестками, помещенный в круг, ромб с четырехконечной звездой, такая же звезда в негативном варианте и инициалы LV. Также он создал первую сумку этой марки, которую путешественники носили с собой. Ей неожиданно стала легкая сумка из парусины, изначально предназначенная для хранения грязного белья в чемодане.

Девиз парижского дома Louis Vuitton: «Каждый чемодан должен сочетать в себе высокую мобильность и легкость»





Для изготовления сумок Louis Vuitton использует не только кожу, но и ткани. Особенно известны ткань в красно-бежевую полоску, ткань в клетку и монограммная ткань.

В 2018 году в продажу поступает новая туалетная вода для мужчин, а с лета 2019 года фирма начинает производить парфюм в стиле унисекс.

В 2019 году дом Louis Vuitton представил технологичные сумки с гибким дисплеем.





В чем уникальность





Луи Виттон изобрел круглую сумку для шофера, которую размещали в отверстии запасного колеса, нетонущий чемодан на воздушной подушке и кофр-секретер, который можно было использовать как письменный стол.









Технология производства дорожных сумок и чемоданов не претерпела изменений с тех самых пор, когда Луи Виттон открыл свою компанию. Корпус сумки создается из тополя, а обивка исключительно из полотна Monogram. К тому же существует специальная защита углов и уникальные замки, являющиеся неотъемлемой частью всех багажных аксессуаров и чемоданов Louis Vuitton.

В 2009 году Louis Vuitton представили уникальный чемодан «Завтрак в пустыне», с встроенными ящиками и полками. По мнению разработчиков, дорожный кейс может вмещать в себя телевизор, компьютер, кофе-машинку и DVD-плеер. Чемодан был оснащен встроенной солнечной батареей.









Пример этому — Кубок Луи Виттона, парусная регата, являвшаяся отборочным туром для Кубка Америки, самого престижного трофея в мире парусного спорта . Группа Louis Vuitton спонсировала эти соревнования на протяжении четверти века, с 1983 по 2007 годы. В 2019 году Louis Vuitton предоставили кубок для Чемпионата мира для игры League of Legends компании Riot Games, а также представили капсульную коллекцию.

Согласно отчету консалтингового агентства Interbrand за 2019 год, Louis Vuitton — самый дорогостоящий люксовый бренд в мире, оцениваемый в 32,2 миллиарда $.









Источник: wikipedia.org, istoriya-brendov-odezhdy