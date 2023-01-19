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Прямые рейсы Астана — Баку запустят в марте 2023 года
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Сегодня в 10:02

Прямые рейсы Астана — Баку запустят в марте 2023 года

Прямые рейсы по маршруту Баку-Астана-Баку запускает с 16 марта азербайджанский перевозчик Azal.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Перелет займет три часа 15 минут.

Источник: ru.sputnik.kz

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