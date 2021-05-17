Простые привычки, которые помогут замедлить и обратить старение вспять

Когда человек становится старше, наступает самое время задуматься о том, как оптимизировать свой образ жизни для того, чтобы хорошо и красиво стареть.







Эндрю Стил, ученый и автор книги «Ageless: Новая наука о старении без старения»

В биологии старения достигнуты огромные успехи, которые указывают на способы, которыми мы потенциально можем замедлить процесс старения. В нашей лаборатории есть масса различных способов замедлить и обратить этот процесс вспять.

Изменения в вашем образе жизни могут иметь большое значение: исследование, проведенное в 2018 году в Гарварде, показало, что люди, которые следовали пяти привычкам — здоровое питание, регулярные упражнения, поддержание здорового веса, отказ от чрезмерного употребления алкоголя и отказ от курения — увеличивали продолжительность жизни до десяти лет.

Вот три простые привычки, которые вы можете добавить в свой распорядок сегодня, чтобы замедлить процесс старения:





Берегите свои зубы

Сейчас накапливаются довольно убедительные доказательства того, что чистка зубов может предотвратить сердечные заболевания и, возможно, даже слабоумие.По данным Национального института здоровья, все сводится к воспалению, которое является нормальной частью защиты организма от травм или инфекций.Плохая гигиена полости рта может привести к избытку бактерий во рту, которые вызывают кариес и заболевание десен. По сути, это хроническое воспаление, постоянно гудящее во рту.

Хроническое воспаление приводит к тому, что ваша иммунная система становится менее эффективной в борьбе с реальными угрозами, такими как возрастные заболевания. Другими словами, хроническое воспаление способствует старению, но чистя зубы, вы потенциально можете замедлить этот процесс.

Хотите знать, достаточно ли вы чистите зубы? Шотландское исследование показало, что люди, которые чистили зубы дважды в день, имели более низкий риск сердечного приступа, чем те, кто чистил зубы только один раз в день. А Американская стоматологическая ассоциация рекомендует чистить зубы два раза в день по две минуты с помощью зубной пасты с фтором и ежедневно пользоваться зубной нитью.





Оставайтесь активным

От уменьшения воспаления до увеличения выработки коллагеновых клеток, упражнения приносят пользу нескольким аспектам вашей биологии на клеточном уровне, которые влияют на то, как вы стареете.

Исследование 2017 года показало, что взрослые с высоким уровнем физической активности имели теломеры на девять лет «моложе», чем те, кто ведет малоподвижный образ жизни .В тренированных мышцах также больше митохондрий, которые часто называют «электростанцией» клетки, вырабатывающей большую часть своей энергии. Это ключ к старению , потому что исследования показывают, что с возрастом качество и активность митохондрий ухудшаются , что приводит к развитию широкого спектра возрастных заболеваний.Чтобы добиться перемен, не нужно много упражнений: исследование, проведенное в Гарварде в 2013 году , показало, что всего 15 минут упражнений каждый день увеличивают продолжительность жизни на три года.





Хорошо высыпайтесь

Во время сна ваш мозг выводит токсины, в том числе те, которые связаны с болезнью Альцгеймера.Но также важно не спать слишком много: системные обзоры исследований сна и смертности показали, что сон менее семи или восьми часов связан с повышенным шансом смерти, но сон более 11 часов в сутки связан с еще большим увеличением.Сделайте ставку на гигиену сна или привычки, которые помогают вам лучше спать, например, регулярно отходите ко сну, избегайте кофеина и алкоголя перед сном и убирайте электронику из спальни.





Источник: www.cnbc.com