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«Просто делайте классные продукты», — советы для руководителей от Илона Маска
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19.12.2020

«Просто делайте классные продукты», — советы для руководителей от Илона Маска

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в ноябре был признан вторым богатейшим человеком в мире, обогнав Билла Гейтса и Марка Цукерберга. По данным Forbes, собственный капитал Маска составляет почти 135 млрд $. Он дал несколько советов генеральным директорам на WSJ CEO Summit.

илон маск


1. Совершенствуйте продукты


«Достаточно ли CEO американских компаний сосредоточены на улучшении своих продуктов? Думаю, ответ отрицательный», — сказал Илон Маск. По мнению главы Tesla, руководители компаний должны тратить меньше времени на такие вещи, как финансы, и больше — «просто пытаясь сделать свой продукт как можно лучше».

Маск предлагает генеральным директорам сделать шаг назад и спросить себя: «Наш продукт хорош настолько, насколько это возможно? Наверное, нет. Что бы вы сделали, чтобы стать лучше?»

«Если ваши старания ни к чему не привели, постарайтесь еще лучше. Это несложная наука»

По словам миллиардера, даже если бизнес-лидерам нелегко дается усовершенствование продуктов, этому всегда можно научиться. Он сказал, что первый шаг, который нужно сделать, — это просто очень хорошо постараться.


2. Ищите негативные отзывы


Конечная цель — быть «абсолютным перфекционистом в отношении продукта, который вы производите, или предоставляемых услуг».

Руководители также должны активно искать отрицательные отзывы, читать критику в интернете и задавать вопросы — как клиентам бренда, так и тем, кто ими не является. «Просто пойдите в цех или зайдите в магазин и поговорите с покупателями», — объясняет Маск.


3. Откажитесь от презентаций PowerPoint

Миллиардер также отметил, что если руководители проводят много времени, создавая презентации и просматривая электронные таблицы, то они «идут по ложному следу».

«Я честно советую всем слушающим тратить меньше времени на совещания, презентации PowerPoint и электронные таблицы и больше времени уделять производству и клиентам», — добавил глава SpaceX.


Источники: gazeta.ru, incrussia.ru, blog.adgager.com

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