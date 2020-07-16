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Производитель овсяного молока Oatly привлек 200 миллионов $
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Сегодня в 10:06

Производитель овсяного молока Oatly привлек 200 миллионов $

Шведский производитель овсяного молока Oatly привлек 200 миллионов $ от фонда Blackstone и ряда американских знаменитостей.

Помимо Blackstone в раунде на 200 миллионов $ также приняли телеведущая Опра Уинфри, актриса Натали Портман, бывший председатель совета директоров и CEO Starbucks Говард Шульц, компания Jay-Z Roc Nation, фонды Orkila Capital и Rabo Corporate Investments, а также инвестиционное подразделение Rabobank.

Oatly передаст инвесторам 10% компании, в ходе сделки ее оценили в 2 миллиарда $. Полученные средства производитель овсяного молока пустит на расширение цепи поставок и ассортимента. Возможно, пишет Business Insider, в ближайшие 12-18 месяцев Oatly сможет выйти на IPO.

Источник: incrussia.ru

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