Производитель овсяного молока Oatly привлек 200 миллионов $

Помимо Blackstone в раунде на 200 миллионов $ также приняли телеведущая Опра Уинфри, актриса Натали Портман, бывший председатель совета директоров и CEO Starbucks Говард Шульц, компания Jay-Z Roc Nation, фонды Orkila Capital и Rabo Corporate Investments, а также инвестиционное подразделение Rabobank.
Oatly передаст инвесторам 10% компании, в ходе сделки ее оценили в 2 миллиарда $. Полученные средства производитель овсяного молока пустит на расширение цепи поставок и ассортимента. Возможно, пишет Business Insider, в ближайшие 12-18 месяцев Oatly сможет выйти на IPO.
Источник: incrussia.ru