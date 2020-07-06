Прогулка по историческому центру Нур-Султана: шоколадная фабрика, панно и памятники постмодернизма

Здание городской управы





Здание Halyk Bank





Гостиница «Турист»





Здание Российского центра науки и культуры









Водонапорная башня





Бывший Дом пионеров









Бывшее здание женской акмолинской прогимназии









Фонтан «Дружба народов»





Дом купца Моисеева









Мозаики





Единственный сохранившийся горельеф





Витраж





Источник фотографий:

@andrei_pugach

Начать прогулку по старому центру столицы Казахстана лучше с известного архитектурного памятника, который сохранился с 1880-х годов. Это самое старое и уникальное здание города. В то время Целиноград стал центром Акмолинского уезда, поэтому здесь преобразовали городскую думу. Ее исполнительным органом стала городская управа, где большинство членов были представителями купечества. Самый известный — Кубрин Степан Андрианович. В честь него названа одна из улиц современной столицы.Сейчас в здании находится дирекция Государственного академического русского театра драмы имени Горького и театральная касса.Историческое здание находится на пересечении улиц Абая — Мамбетова. Банк — единственная уцелевшая постройка, связанная с династией купцов Косшыгуловых. Она была построена как одноэтажная школа для мусульманской молодежи. Нынешний вид бывшая школа приобрела после реконструкции.Рядом работала знаменитая кондитерская фабрика «Косшыгулов и сыновья», которая располагалась на пересечении Абая — Республики. На ее месте построена гостиница «Турист».За этот проект архитекторы получили премию Союза архитекторов КазССР. Некоторое время гостиница называлась «Абай», но сейчас снова носит оригинальное название.Фабрика «Косшыгулов и сыновья» принадлежала казахско-татарской семье. На ней выпускали пряники медовые, сусляные, сахарные, фигурные, печенье, сухари, зефир, халву и несколько видов шоколадных конфет в обертках. Многие коренные астанчане хорошо помнят вкус любимых сладостей.Раньше эта территория была частью усадьбы Василия Кубрина, и она занята садом в английском стиле, который хозяин лично разбил своими руками. Позже между усадьбой и торговым домом Кубриных проложили дорогу — улицу Торговую. Сейчас она получила название улицы Мамбетова. Часть деревьев бывшего сада расположилась вдоль торгового дома «Радуга».Самая известная башня правого берега по улице Кенесары — часть ресторана Line Brew.Бывшее здание Акмолинского городского исполнительного комитетаЭто единственный образец советского постмодернизма с порталом на крыльце и декоративным барельефом. Здание сохранило свой первоначальный облик и выглядит торжественно и монументально.В разное время здесь размещались Целинный крайком партии, горком и управление сельского хозяйства. Сейчас в здании находится Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Находится под охраной государства как памятник архитектуры.Архитектурный стиль этого памятника — постмодерн. В Доме пионеров работала целая сеть детских кружков и клубов, где самым популярным был Клуб интернациональной дружбы. Также здесь открыли научно-исследовательский центр.Позже в здании расположились городской отдел образования и отель «Алатау». Сейчас бывший дом пионеров — дирекция госрезиденции Управления делами Президента РК.Немногие знают, что в здании Государственного русского театра драмы имени Горького была открыта женская гимназия. Изначально это двухэтажная постройка из красно­го кирпича с интересной и своеобразной архитектурой, аналогичной зданию городской управы.Началом театральной истории Акмолинска считают 1899 год, когда городская управа выделила 100 рублей на покупку здания под театр. В наше время сохранились уникальные элементы фасада. Сегодня трехэтажное здание театра — образец архитектуры русского классицизма.Один из знаковых объектов и самый любимый местной детворой фонтан в старом городе. Его открыли в 2003 году на пересечении улицы Омарова и проспекта Республики.Монумент представляет собой бассейн с фонтанами, в центре которого располагается бронзовая скульптура из трех пересекающихся фигур. По замыслу автора, взаимосвязанные ветви символизируют сплетение, пожатие рук, узы дружбы, мир и согласие. Автор проекта — уникальный и самобытный художник современного Казахстана Сакен Нарынов.Один из самых знаковых и красивых особняков купеческого Акмолинска. Он построен по проекту главного архитектора города. Здание отличается выполнением архитектурных деталей в технике кирпичной кладки, которые спустя 100 лет выглядят по-прежнему внушительно и выделяются из окружающей застройки.В разное время здесь были: комитет комсомола, комитет коммунистической партии, областное управление культуры и поликлиника. Сейчас здание занимает госпиталь для инвалидов войны.Вокруг всех исторических памятных зданий правого берега много деревьев. Деревья в Акмолинске сажали вдоль фасадов домов не только, чтобы любоваться зеленью из окна, но и для того, чтобы защитить от влаги фундамент зданий.Самые старые мозаичные панно «Печать» и «Космос» сохранились на фасаде бизнес-центра «Оркен», где в советское время располагалось полиграфическо-издательское предприятие «Жана-Арка». Это единственная в Казахстане мозаика, которая занесена в Государственный список памятников истории и культуры.Также уникальным считается мозаичное панно «Школьные годы» в фойе школы-гимназии №14. Школьники читают книги, занимаются спортом, сажают деревья, танцуют вальс. Его автор — целиноградский художник Юрий Александров, автор мозаичных элементов знаменитых фонтанов на городской площади. Это единственная сохранившаяся работа художника.Рельеф на фасаде здания Центра социального обслуживания «Нұрлы жүрек» на пересечении улиц Жансугурова и Кудайбердиулы. Он интересен тем, что здесь присутствуют элементы древнеегипетские, библейские и работ Густава Климта.Редкий для столицы витраж в бывшем ресторанном комплексе гостиницы «Турист». Автор витража — Михаил Яковлевич Антонюк, известный казахстанский и целиноградский художник, автор многих памятников искусства. Витраж был признан лучшим объектом 1984 года Центральным советом по туризму и экскурсиям СССР.Ресторанный комплекс сильно изменился, к нему добавили пристройку и террасу. Витраж выполнен в советской технике литого витража. Уникальность в том, что каждый элемент выдувается вручную.Сейчас здесь располагается кафе Lanzhou и галерея современного искусства TSE Art Destination.Другой сохранившийся на сегодня витраж находится в бывшем Дворце пионеров на набережной.