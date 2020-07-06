Прогулка по историческому центру Нур-Султана: шоколадная фабрика, панно и памятники постмодернизма

Темиртас Искаков, город — Астана, архитектор Центра урбанистики, создатель проекта Fading TSE
Здание городской управы
Начать прогулку по старому центру столицы Казахстана лучше с известного архитектурного памятника, который сохранился с 1880-х годов. Это самое старое и уникальное здание города. В то время Целиноград стал центром Акмолинского уезда, поэтому здесь преобразовали городскую думу. Ее исполнительным органом стала городская управа, где большинство членов были представителями купечества. Самый известный — Кубрин Степан Андрианович. В честь него названа одна из улиц современной столицы.
Сейчас в здании находится дирекция Государственного академического русского театра драмы имени Горького и театральная касса.
Здание Halyk Bank
Историческое здание находится на пересечении улиц Абая — Мамбетова. Банк — единственная уцелевшая постройка, связанная с династией купцов Косшыгуловых. Она была построена как одноэтажная школа для мусульманской молодежи. Нынешний вид бывшая школа приобрела после реконструкции.
Рядом работала знаменитая кондитерская фабрика «Косшыгулов и сыновья», которая располагалась на пересечении Абая — Республики. На ее месте построена гостиница «Турист».
Гостиница «Турист»
За этот проект архитекторы получили премию Союза архитекторов КазССР. Некоторое время гостиница называлась «Абай», но сейчас снова носит оригинальное название.
Фабрика «Косшыгулов и сыновья» принадлежала казахско-татарской семье. На ней выпускали пряники медовые, сусляные, сахарные, фигурные, печенье, сухари, зефир, халву и несколько видов шоколадных конфет в обертках. Многие коренные астанчане хорошо помнят вкус любимых сладостей.
Здание Российского центра науки и культуры
Раньше эта территория была частью усадьбы Василия Кубрина, и она занята садом в английском стиле, который хозяин лично разбил своими руками. Позже между усадьбой и торговым домом Кубриных проложили дорогу — улицу Торговую. Сейчас она получила название улицы Мамбетова. Часть деревьев бывшего сада расположилась вдоль торгового дома «Радуга».
Водонапорная башня
Самая известная башня правого берега по улице Кенесары — часть ресторана Line Brew.
Бывшее здание Акмолинского городского исполнительного комитета
Это единственный образец советского постмодернизма с порталом на крыльце и декоративным барельефом. Здание сохранило свой первоначальный облик и выглядит торжественно и монументально.
В разное время здесь размещались Целинный крайком партии, горком и управление сельского хозяйства. Сейчас в здании находится Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Находится под охраной государства как памятник архитектуры.
Бывший Дом пионеров
Архитектурный стиль этого памятника — постмодерн. В Доме пионеров работала целая сеть детских кружков и клубов, где самым популярным был Клуб интернациональной дружбы. Также здесь открыли научно-исследовательский центр.
Позже в здании расположились городской отдел образования и отель «Алатау». Сейчас бывший дом пионеров — дирекция госрезиденции Управления делами Президента РК.
Бывшее здание женской акмолинской прогимназии
Немногие знают, что в здании Государственного русского театра драмы имени Горького была открыта женская гимназия. Изначально это двухэтажная постройка из красного кирпича с интересной и своеобразной архитектурой, аналогичной зданию городской управы.
Началом театральной истории Акмолинска считают 1899 год, когда городская управа выделила 100 рублей на покупку здания под театр. В наше время сохранились уникальные элементы фасада. Сегодня трехэтажное здание театра — образец архитектуры русского классицизма.
Фонтан «Дружба народов»
Один из знаковых объектов и самый любимый местной детворой фонтан в старом городе. Его открыли в 2003 году на пересечении улицы Омарова и проспекта Республики.
Монумент представляет собой бассейн с фонтанами, в центре которого располагается бронзовая скульптура из трех пересекающихся фигур. По замыслу автора, взаимосвязанные ветви символизируют сплетение, пожатие рук, узы дружбы, мир и согласие. Автор проекта — уникальный и самобытный художник современного Казахстана Сакен Нарынов.
Дом купца Моисеева
Один из самых знаковых и красивых особняков купеческого Акмолинска. Он построен по проекту главного архитектора города. Здание отличается выполнением архитектурных деталей в технике кирпичной кладки, которые спустя 100 лет выглядят по-прежнему внушительно и выделяются из окружающей застройки.
В разное время здесь были: комитет комсомола, комитет коммунистической партии, областное управление культуры и поликлиника. Сейчас здание занимает госпиталь для инвалидов войны.
Вокруг всех исторических памятных зданий правого берега много деревьев. Деревья в Акмолинске сажали вдоль фасадов домов не только, чтобы любоваться зеленью из окна, но и для того, чтобы защитить от влаги фундамент зданий.
Мозаики
Самые старые мозаичные панно «Печать» и «Космос» сохранились на фасаде бизнес-центра «Оркен», где в советское время располагалось полиграфическо-издательское предприятие «Жана-Арка». Это единственная в Казахстане мозаика, которая занесена в Государственный список памятников истории и культуры.
Также уникальным считается мозаичное панно «Школьные годы» в фойе школы-гимназии №14. Школьники читают книги, занимаются спортом, сажают деревья, танцуют вальс. Его автор — целиноградский художник Юрий Александров, автор мозаичных элементов знаменитых фонтанов на городской площади. Это единственная сохранившаяся работа художника.
Единственный сохранившийся горельеф
Рельеф на фасаде здания Центра социального обслуживания «Нұрлы жүрек» на пересечении улиц Жансугурова и Кудайбердиулы. Он интересен тем, что здесь присутствуют элементы древнеегипетские, библейские и работ Густава Климта.
Витраж
Редкий для столицы витраж в бывшем ресторанном комплексе гостиницы «Турист». Автор витража — Михаил Яковлевич Антонюк, известный казахстанский и целиноградский художник, автор многих памятников искусства. Витраж был признан лучшим объектом 1984 года Центральным советом по туризму и экскурсиям СССР.
Ресторанный комплекс сильно изменился, к нему добавили пристройку и террасу. Витраж выполнен в советской технике литого витража. Уникальность в том, что каждый элемент выдувается вручную.
Сейчас здесь располагается кафе Lanzhou и галерея современного искусства TSE Art Destination.
Другой сохранившийся на сегодня витраж находится в бывшем Дворце пионеров на набережной.
Источник фотографий: @andrei_pugach