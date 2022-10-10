Программисты, руководители и копирайтеры: 14 вакансий в топовых компаниях Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

В Центрально-Азиатском регионе много компаний, которые предлагают хорошие условия работы. Собрали подборку интересных вариантов в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.
Казахстан
Диджитал-менеджер в PAYBOX Technologies
Обязанности:
— создание трекинговых ссылок
— подготовка медиапланов с учетом динамики рынка
— ежедневный контроль бюджетов в рекламных кабинетах
— сбор ежемесячной и ежеквартальной статистики из рекламных кабинетов.
Требования:
— знание и понимание инструментов анализа рекламных кампаний «Яндекс.Метрика», Google Analytics
— отличное знание офисных программ, в частности Excel, Power point
— знание основных метрик в digital-маркетинге.
Руководитель отдела продаж в 1Fit
Обязанности:
— руководство продажами, контроль и организация работы отдела
— умение планировать цели и задачи сотрудников, обеспечение выполнения KPI отдела и лично каждого сотрудника
— мотивировать сотрудников отдела на достижение цели.
Требования:
— опыт работы руководителем от одного года в продажах
— умение работать в CRM и Goolge таблицах.
Middle Data engineer в Aviata.kz
Обязанности:
— построение аналитической системы
— построение единого хранилища данных и работы с имеющимся функционалом.
Требования:
— создание нового и оптимизация, рефакторинг работы имеющегося функционала
— участвовать в разработке отчетной системы
— разрабатывать и поддерживать ETL-процессы.
Golang разработчик в Kazdream Technologies
Обязанности:
— участие в обсуждении процессов разработки, освоение новых технологий
— участие в разработке высоконагруженных проектов, работа в команде
— разработка back-end приложений для проектов компании на Go.
Требования:
— опыт работы на GO от одного года
— опыт работы с SQL БД и CVS.
Frontend-разработчик, Angular в Cerebra.ai Ltd
Обязанности:
— работа над проектами в IT-сфере
— разработка функционального сайта и его поддержка
— работа с e-commerce.
Требования:
— знание HTML, CSS, Javascript, Typescript
— умение использовать Bootstrap, GIT, NPM
— Framework angular.
Кыргызстан
Тестировщик QA Automation в «НУР Телеком»
Обязанности:
— написание тестовой документации
— развитие фреймворка для автоматизации
— написание автоматизированных тестовых сценариев.
Требования:
— опыт ручного тестирования от одного года
— умение применять техники тест-дизайна
— опыт работы в команде тестирования.
HR-Manager в lalafo
Обязанности:
— рекрутинг
— мониторинг рынка
— организация тренингов, тимбилдингов.
Требования:
— иметь организаторские способности
— владеть навыками управления персоналом.
Технолог по производству молока и молочной продукции в «Кондитерский Дом Куликовский»
Обязанности:
— оптимизация технологических процессов
— обеспечение высокого качества производимой продукции
— ведение документации и контроля требований нормативных актов для молочного производства.
Требования:
— образование в области пищевых технологий
— опыт на аналогичной должности более пяти лет
— знание производственных и технологических процессов производства молока.
Корпоративный тренер в «Банк Компаньон»
Обязанности:
— подготовка учебных материалов в различных форматах для проведения тренингов для рядовых сотрудников и руководящего состава
— планирование и проведение тренингов для сотрудников банка
— ведение отчетности по обучению.
Требования:
— разработка и внедрение плана подготовки внутренних тренеров
— мониторинг, тестирование и оценка уровня подготовки внутренних тренеров.
PHP Laravel разработчик в «Прайсер Бишкек»
Обязанности:
— проектирование и разработка
— внедрение нового функционала.
Требования:
— опыт разработки коммерческих проектов от двух лет
— знание английского языка
— уверенное знание PHP 7+.
Ассистент Руководителя в Kyrgyz Concept
Обязанности:
— ведение графика встреч
— ведение телефонных переговоров
— организация командировок.
Требования:
— навыки делопроизводства, ведения деловой переписки
— навыки работы с оргтехникой и офисным оборудованием
— знание языков: русский, кыргызский, английский будет преимуществом.
Узбекистан
Менеджер по трейд-маркетингу в HUMANS
Обязанности:
— разработка плана продвижение бренда в ритейле Узбекистана
— поддержка продуктовых запусков в торговых точках
— подготовка материалов и их производство.
Требования:
— три-пять лет работы на стороне агентства в роли аккаунт-менеджера или продюссера или на стороне компании, имеющей представленность в ритейле
— желательно образование, связанное с маркетингом и рекламой
— опыт самостоятельного ведение проектов от двух лет.
Администратор со знанием английского языка в Inventors World
Обязанности:
— работа с документами, с входящими письмами и звонками
— консультирование потенциальных клиентов, организация экскурсий, предоставление информации
— переводы устные и письменные, деловая переписка.
Требования:
— свободное и грамотное владение русским, английский не ниже уровня Intermediate
— грамотность речи и переписки
— умение вести делопроизводство.
Специалист по работе с Клиентами в ANOR BANK
Обязанности:
— прием и обработка поступающих звонков
— полное дистанционное обслуживание клиентов банка
— проведение различных банковских операций.
Требования:
— образование средне-специальное, высшее или незаконченное высшее
— отличные знания узбекского и русского языков, знание английского языка будет преимуществом
Специалист по административным вопросам в TEAM University
Обязанности:
— выступать в качестве связующего звена между руководителями и коллегами
— организовывать встречи и бронирование переговорных комнат
— сортировать и распределять входящие факсы, электронные письма и другие корреспонденции.
Требования:
— степень бакалавра или магистра
— один год или более профессионального опыта в административных функциях
— знание узбекского и русского языков, другие языки будут преимуществом.
Копирайтер в IT Park Uzbekistan
Обязанности:
— поиск и сбор информации для написания текстов
— написание текстов и контента различного формата
— внесение и редактирование информации на сайте.
Требования:
— понимание и владение механизмами работы основных способов продвижения — SMM, SEO, контент-менеджмент, реклама
— высокая производительность и эффективность, умение грамотно составлять ТЗ
— опыт написания статей в IT-тематике.