Программисты, руководители и копирайтеры: 14 вакансий в топовых компаниях Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

В Центрально-Азиатском регионе много компаний, которые предлагают хорошие условия работы. Собрали подборку интересных вариантов в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.







Казахстан





Диджитал-менеджер в PAYBOX Technologies



Обязанности:



— создание трекинговых ссылок

— подготовка медиапланов с учетом динамики рынка

— ежедневный контроль бюджетов в рекламных кабинетах

— сбор ежемесячной и ежеквартальной статистики из рекламных кабинетов.

Требования:



— знание и понимание инструментов анализа рекламных кампаний «Яндекс.Метрика», Google Analytics

— отличное знание офисных программ, в частности Excel, Power point

— знание основных метрик в digital-маркетинге.







Обязанности:



— руководство продажами, контроль и организация работы отдела

— умение планировать цели и задачи сотрудников, обеспечение выполнения KPI отдела и лично каждого сотрудника

— мотивировать сотрудников отдела на достижение цели.

Требования:



— опыт работы руководителем от одного года в продажах

​​​​​​​— умение работать в CRM и Goolge таблицах.





Обязанности:



— построение аналитической системы

— построение единого хранилища данных и работы с имеющимся функционалом.

Требования:



— создание нового и оптимизация, рефакторинг работы имеющегося функционала

— участвовать в разработке отчетной системы

— разрабатывать и поддерживать ETL-процессы.





Golang разработчик в Kazdream Technologies



Обязанности:



— участие в обсуждении процессов разработки, освоение новых технологий

— участие в разработке высоконагруженных проектов, работа в команде

— разработка back-end приложений для проектов компании на Go.

Требования:



— опыт работы на GO от одного года

— опыт работы с SQL БД и CVS.







Обязанности:



— работа над проектами в IT-сфере

— разработка функционального сайта и его поддержка

— работа с e-commerce.

Требования:



— знание HTML, CSS, Javascript, Typescript

— умение использовать Bootstrap, GIT, NPM

— Framework angular.

Кыргызстан





Тестировщик QA Automation в «НУР Телеком»

Обязанности:



— написание тестовой документации

— развитие фреймворка для автоматизации

— написание автоматизированных тестовых сценариев.

Требования:



— опыт ручного тестирования от одного года

— умение применять техники тест-дизайна

— опыт работы в команде тестирования.







Обязанности:



— рекрутинг

— мониторинг рынка

— организация тренингов, тимбилдингов.

Требования:



— иметь организаторские способности

— владеть навыками управления персоналом.











Обязанности:



— оптимизация технологических процессов

— обеспечение высокого качества производимой продукции

— ведение документации и контроля требований нормативных актов для молочного производства.

Требования:



— образование в области пищевых технологий

— опыт на аналогичной должности более пяти лет

— знание производственных и технологических процессов производства молока.





Корпоративный тренер в «Банк Компаньон»

Обязанности:



— подготовка учебных материалов в различных форматах для проведения тренингов для рядовых сотрудников и руководящего состава

— планирование и проведение тренингов для сотрудников банка

— ведение отчетности по обучению.

Требования:



— разработка и внедрение плана подготовки внутренних тренеров

— мониторинг, тестирование и оценка уровня подготовки внутренних тренеров.





PHP Laravel разработчик в «Прайсер Бишкек»

Обязанности:



— проектирование и разработка

— внедрение нового функционала.

Требования:



— опыт разработки коммерческих проектов от двух лет

— знание английского языка

— уверенное знание PHP 7+.





Ассистент Руководителя в Kyrgyz Concept

Обязанности:



— ведение графика встреч

— ведение телефонных переговоров

— организация командировок.

Требования:



— навыки делопроизводства, ведения деловой переписки

— навыки работы с оргтехникой и офисным оборудованием

— знание языков: русский, кыргызский, английский будет преимуществом.

Узбекистан





Менеджер по трейд-маркетингу в HUMANS

Обязанности:



— разработка плана продвижение бренда в ритейле Узбекистана

— поддержка продуктовых запусков в торговых точках

— подготовка материалов и их производство.

Требования:



— три-пять лет работы на стороне агентства в роли аккаунт-менеджера или продюссера или на стороне компании, имеющей представленность в ритейле

— желательно образование, связанное с маркетингом и рекламой

— опыт самостоятельного ведение проектов от двух лет.





Администратор со знанием английского языка в Inventors World

Обязанности:



— работа с документами, с входящими письмами и звонками

— консультирование потенциальных клиентов, организация экскурсий, предоставление информации

— переводы устные и письменные, деловая переписка.

Требования:



— свободное и грамотное владение русским, английский не ниже уровня Intermediate

— грамотность речи и переписки

— умение вести делопроизводство.





Специалист по работе с Клиентами в ANOR BANK





Обязанности:



— прием и обработка поступающих звонков

— полное дистанционное обслуживание клиентов банка

— проведение различных банковских операций.

Требования:



— образование средне-специальное, высшее или незаконченное высшее

— отличные знания узбекского и русского языков, знание английского языка будет преимуществом





Специалист по административным вопросам в TEAM University

Обязанности:



— выступать в качестве связующего звена между руководителями и коллегами

— организовывать встречи и бронирование переговорных комнат

— сортировать и распределять входящие факсы, электронные письма и другие корреспонденции.

Требования:

— степень бакалавра или магистра

— один год или более профессионального опыта в административных функциях

— знание узбекского и русского языков, другие языки будут преимуществом.





Копирайтер в IT Park Uzbekistan

Обязанности:



— поиск и сбор информации для написания текстов

— написание текстов и контента различного формата

— внесение и редактирование информации на сайте.

Требования:



— понимание и владение механизмами работы основных способов продвижения — SMM, SEO, контент-менеджмент, реклама

— высокая производительность и эффективность, умение грамотно составлять ТЗ

— опыт написания статей в IT-тематике.