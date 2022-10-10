Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/7e6/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/7e6ddf26f9488ffb85171913ad19a8c9.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
programmisty-rukovoditeli-i-kopiraytery-14-vakansiy-v-topovyh-kompaniyah-kazahstana-kyrgyzstana-i-uzbekistana
Программисты, руководители и копирайтеры: 14 вакансий в топовых компаниях Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана
103
Главная
/
Профессионалы
/
Профессии

Сегодня в 11:45

Программисты, руководители и копирайтеры: 14 вакансий в топовых компаниях Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

В Центрально-Азиатском регионе много компаний, которые предлагают хорошие условия работы. Собрали подборку интересных вариантов в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

Казахстан

вакансии

Диджитал-менеджер в PAYBOX Technologies


Обязанности:


— создание трекинговых ссылок

— подготовка медиапланов с учетом динамики рынка

— ежедневный контроль бюджетов в рекламных кабинетах

— сбор ежемесячной и ежеквартальной статистики из рекламных кабинетов.

Требования:


— знание и понимание инструментов анализа рекламных кампаний «Яндекс.Метрика», Google Analytics

— отличное знание офисных программ, в частности Excel, Power point

— знание основных метрик в digital-маркетинге.


Руководитель отдела продаж в 1Fit


Обязанности:


— руководство продажами, контроль и организация работы отдела

— умение планировать цели и задачи сотрудников, обеспечение выполнения KPI отдела и лично каждого сотрудника

— мотивировать сотрудников отдела на достижение цели.

Требования:


— опыт работы руководителем от одного года в продажах

​​​​​​​— умение работать в CRM и Goolge таблицах.


Middle Data engineer в Aviata.kz

работа

Обязанности:


— построение аналитической системы

— построение единого хранилища данных и работы с имеющимся функционалом.

Требования:


— создание нового и оптимизация, рефакторинг работы имеющегося функционала

— участвовать в разработке отчетной системы

— разрабатывать и поддерживать ETL-процессы.


Golang разработчик в Kazdream Technologies


Обязанности:


— участие в обсуждении процессов разработки, освоение новых технологий

— участие в разработке высоконагруженных проектов, работа в команде

— разработка back-end приложений для проектов компании на Go.

Требования:


— опыт работы на GO от одного года

— опыт работы с SQL БД и CVS.


Frontend-разработчик, Angular в Cerebra.ai Ltd


Обязанности:


— работа над проектами в IT-сфере

— разработка функционального сайта и его поддержка

— работа с e-commerce.

Требования:


— знание HTML, CSS, Javascript, Typescript

— умение использовать Bootstrap, GIT, NPM

— Framework angular.

Кыргызстан

работа

Тестировщик QA Automation в «НУР Телеком»

Обязанности:


— написание тестовой документации

— развитие фреймворка для автоматизации

— написание автоматизированных тестовых сценариев.

Требования:


— опыт ручного тестирования от одного года

— умение применять техники тест-дизайна

— опыт работы в команде тестирования.


HR-Manager в lalafo


Обязанности:


— рекрутинг

— мониторинг рынка

— организация тренингов, тимбилдингов.

Требования:


— иметь организаторские способности

— владеть навыками управления персоналом.


Технолог по производству молока и молочной продукции в «Кондитерский Дом Куликовский»

работа


Обязанности:


— оптимизация технологических процессов

— обеспечение высокого качества производимой продукции

— ведение документации и контроля требований нормативных актов для молочного производства.

Требования:


— образование в области пищевых технологий

— опыт на аналогичной должности более пяти лет

— знание производственных и технологических процессов производства молока.


Корпоративный тренер в «Банк Компаньон»

Обязанности:


— подготовка учебных материалов в различных форматах для проведения тренингов для рядовых сотрудников и руководящего состава

— планирование и проведение тренингов для сотрудников банка

— ведение отчетности по обучению.

Требования:


— разработка и внедрение плана подготовки внутренних тренеров

— мониторинг, тестирование и оценка уровня подготовки внутренних тренеров.


PHP Laravel разработчик в «Прайсер Бишкек»

Обязанности:


— проектирование и разработка

— внедрение нового функционала.

Требования:


— опыт разработки коммерческих проектов от двух лет

— знание английского языка

— уверенное знание PHP 7+.


Ассистент Руководителя в Kyrgyz Concept

Обязанности:


— ведение графика встреч

— ведение телефонных переговоров

— организация командировок.

Требования:


— навыки делопроизводства, ведения деловой переписки

— навыки работы с оргтехникой и офисным оборудованием

— знание языков: русский, кыргызский, английский будет преимуществом.

Узбекистан

работа

Менеджер по трейд-маркетингу в HUMANS

Обязанности:


— разработка плана продвижение бренда в ритейле Узбекистана

— поддержка продуктовых запусков в торговых точках

— подготовка материалов и их производство.

Требования:


— три-пять лет работы на стороне агентства в роли аккаунт-менеджера или продюссера или на стороне компании, имеющей представленность в ритейле

— желательно образование, связанное с маркетингом и рекламой

— опыт самостоятельного ведение проектов от двух лет.


Администратор со знанием английского языка в Inventors World

Обязанности:


— работа с документами, с входящими письмами и звонками

— консультирование потенциальных клиентов, организация экскурсий, предоставление информации

— переводы устные и письменные, деловая переписка.

Требования:


— свободное и грамотное владение русским, английский не ниже уровня Intermediate

— грамотность речи и переписки

— умение вести делопроизводство.


Специалист по работе с Клиентами в ANOR BANK

работа

Обязанности:


— прием и обработка поступающих звонков

— полное дистанционное обслуживание клиентов банка

— проведение различных банковских операций.

Требования:


— образование средне-специальное, высшее или незаконченное высшее

— отличные знания узбекского и русского языков, знание английского языка будет преимуществом


Специалист по административным вопросам в TEAM University

Обязанности:


— выступать в качестве связующего звена между руководителями и коллегами

— организовывать встречи и бронирование переговорных комнат

— сортировать и распределять входящие факсы, электронные письма и другие корреспонденции.

Требования:

— степень бакалавра или магистра

— один год или более профессионального опыта в административных функциях

— знание узбекского и русского языков, другие языки будут преимуществом.


Копирайтер в IT Park Uzbekistan

Обязанности:


— поиск и сбор информации для написания текстов

— написание текстов и контента различного формата

— внесение и редактирование информации на сайте.

Требования:


— понимание и владение механизмами работы основных способов продвижения — SMM, SEO, контент-менеджмент, реклама

— высокая производительность и эффективность, умение грамотно составлять ТЗ

— опыт написания статей в IT-тематике.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#работа #вакансии #компании #карьера #центральнаяазия
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как работают акушеры в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане: заработные платы и знач...
6096
Сотрудники посольств США, Швейцарии и Македонии о карьере и преимуществах работы
11184
Я работаю в Samsung: как устроиться на работу и быть частью международной команды
22021
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.