Программа обучения для первоклассников изменится в Казахстане

Одним из важных нововведений стало то, что со следующего учебного года в первом классе вместо «Сауат ашу» дети будут изучать «Әліппе» и «Ана тілі».

Программа «Әліппе» будет рассчитана на первые две четверти, в течение двух последующих дети будут учить «Ана тілі». Соответственно в классах с русским и другими языками обучения будут вводиться «Букварь» и «Обучение грамоте».

При этом методологической платформой подготовки станет методика Ахмета Байтурсынова. Сейчас министерство ведет работу по разработке программ и учебников.