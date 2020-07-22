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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Программа обучения для первоклассников изменится в Казахстане
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Сегодня в 11:25

Программа обучения для первоклассников изменится в Казахстане

Одним из важных нововведений стало то, что со следующего учебного года в первом классе вместо «Сауат ашу» дети будут изучать «Әліппе» и «Ана тілі».

Программа «Әліппе» будет рассчитана на первые две четверти, в течение двух последующих дети будут учить «Ана тілі». Соответственно в классах с русским и другими языками обучения будут вводиться «Букварь» и «Обучение грамоте».

При этом методологической платформой подготовки станет методика Ахмета Байтурсынова. Сейчас министерство ведет работу по разработке программ и учебников.

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#казахстан #образование #школы
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