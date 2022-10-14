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Профессия журналист. 8 дистанционных курсов, чтобы развить полезные навыки
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Сегодня в 11:45

Профессия журналист. 8 дистанционных курсов, чтобы развить полезные навыки

Журналистика — одна из тех профессий, освоить которые можно онлайн. Собрали интересные курсы, которые помогут в изучении новых навыков.


Курс по журналистике от IRS.Academy

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Курс будет полезен как новичкам, так и тем, кто уже знает, как писать новости и структурировать статьи. К концу занятий участники смогут создавать большие журналистские проекты, строить контент-план, работать над очерками, репортажами, рекламными текстами и рецензиями.

Занятия проходят в режиме вебинаров. После каждого студенты получают домашнее задание. В качестве выпускной работы участники должны защитить проект. В случае успешного прохождения можно получить сертификат.


«Дата-журналист» от «Нетологии»

Профессия на стыке журналистики и анализа данных. Такой специалист может работать в СМИ, писать статьи на фрилансе или отвечать за медийное направление компании. Также они помогают организациям исследовать свои данные для внутреннего использования.

Студенты курса научатся использовать Python для статистического анализа данных, обрабатывать данные в Tableau и создавать рассказы из гипотез и фактов.


«Мобильная журналистика» от фонда «Медиа дамыту қоры»

Ведущий курса — бывший видео-журналист BBC, основатель медиакомпании Purple Bridge Media в Лондоне. За 16 небольших занятий участники узнают о том, как создавать мобильные мультимедийные истории, собирать хорошие новости, различать источники информации.

На курсе есть и практическая часть, которая научит студентов создавать профессиональные видео, выбирать подходящие кадры, преподносить информацию.


«Онлайн-курсы журналистики» от «Международной школы профессий»

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Практический курс, цель которого — научить студентов создавать новостные и рекламные тексты, готовить репортажи и проводить интервью.

Программа обучения длится пять недель и охватывает разные темы, от поиска информации до написания художественных очерков.


«Журналистика и медиаграмотность» от медиакомпании «Бумага»

Бесплатный курс, цель которого — познакомить людей с профессией журналиста. Он рассчитан на широкую аудиторию и не требует специальных знаний в области медиа или лингвистики.

В программе два больших модуля, из которых участники узнают о том, как делаются новости и на чем построена работа медиаизданий. Занятия содержат дополнительные комментарии экспертов — журналистов и редакторов ведущих СМИ.


«Журналистика» от 4Brain

Бесплатный курс из семи уроков. У каждого своя тема, которая раскрывает один из элементов работы журналиста: от определения жанра текста до копирайтинга.

Занятия дадут хорошую базу для тех, кто хочет начать карьеру журналиста.


Become a journalist от Michigan State University

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Специализация состоит из нескольких курсов, которые помогут вам освоить навыки журналистской работы.

Здесь вы научитесь методам отбора информации, узнаете, как составлять корректные новости и правильно освещать происходящее вокруг вас.


Journalism for the Digital Age от University of Texas

Курс научит вас пользоваться современными цифровыми инструментами для создания качественного журналистского контента, проведения исследований и написания хороших материалов.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.