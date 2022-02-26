Профессия маркетолог. Мария Мун об особенностях работы и трендах маркетинга

Как маркетологу расти в профессии, на что обращать внимание и какими принципами руководствоваться, рассказала управляющий директор по маркетингу и клиентскому сервису Magnum Мария Мун.





Мария Мун, управляющий директор по маркетингу и клиентскому сервису Magnum





О старте карьеры

Я алматинка, окончила бакалавриат в КИМЭП по специальности «Маркетинг». Это был мой осознанный выбор. В ходе обучения я убедилась, что маркетинг — это мое. Потому что в нем сочетаются структура, логика, цифры и креатив.

После бакалавриата я начала карьеру в компании Procter & Gamble бренд-менеджером. Параллельно оканчивала магистратуру по специальности «Маркетинг».

О карьерном росте

Procter&Gamble — глобально признанные родоначальники такой дисциплины, как бренд-менеджмент с 30-х годов прошлого столетия. В компании, начальная позиция называется assistant brand-manager — младший бренд-менеджер. Когда приходишь в компанию, тебе дается небольшой бренд, на котором ты учишься, обкатываешь навыки. Затем постепенно получаешь больше брендов, больше регионов.

У меня сложилась классная карьера в этой компании. Через год-полтора, после того как я поработала в Казахстане, меня перевели в офис г. Женевы. Там я проработала два года, отвечала за весь портфель брендов.

Потом вернулась в Казахстан, получила большую роль в компании, отвечала за программы прямого продвижения. Постепенно мне передали весь маркетинг P&G в Казахстане. Затем я отвечала за всю media-digital стратегию регионов России, Украины, Беларуси и Казахстана.

Команда базировалась в России. Я часто летала в Москву. Мы запускали много того, что сегодня стало мейнстримом. Много работали напрямую с Google, «ВКонтакте», Facebook.

После этого я ушла из P&G по собственному желанию. Передо мной встал выбор — продолжать карьеру в любимой компании, но переехать в другую страну — или остаться в Казахстане, но сменить работу. Мы с супругом большие патриоты Казахстана. Поэтому я ушла, но проработала в компании девять лет, получила большой опыт.

Потом меня пригласили на роль маркетинг директора в компанию RG Brands. Там я тоже провела два классных года. Принимала участие в таких больших проектах, как переподписание франшизного договора с Pepsi, запускала программу лояльности. Я уже была в составе правления компании, что стало крутым опытом.

Также я работала в «Альфа Банке». Тоже была членом правления, курировала маркетинг и клиентский опыт, сервис. На мой взгляд, будущее за клиентским опытом. Всем маркетологам советую обратить на это внимание — изучать customer experience.





Не всем маркетологам нужно становиться руководителями. Когда руководишь командой, делаешь меньше творческой работы. Если у тебя есть талант к созданию, совершенно необязательно становиться лидером большой команды. Можно просто быть ценным экспертом в своей сфере.

Но если есть желание учить, развивать, выстраивать процессы, отвечать за операционку и большое количество людей, тогда стоит развиваться как руководитель.

Что важно при выборе компании

Последние несколько лет у меня есть возможность выбирать компании, которые мне действительно нравятся. В этом сыграли роль несколько факторов.

Первое — за моей спиной много конкретных результатов. Любая компания смотрит на то, какую понятную, ощутимую пользу в деньгах ты можешь принести.

Второе — общечеловеческие ценности. Самое главное — не просто говорить, но и соответствовать словам, на деле. Я ценю честность и прозрачность.

Третье — after результат, который случается сам, но сначала важны бизнес-результаты.

При выборе компании для работы я всегда смотрю на сектор. Например, табачные и беттинговые компании не рассматриваю.

Дальше смотрю, насколько интересная и сложная задача будет стоять передо мной. Люблю, когда есть динамика. Когда мне есть, где развернуться. В компанию-лидер, где все идеально, нет конкурентов, все понятно, — я точно не пойду. Я знаю, что начну скучать.

Еще один важный момент — личный контакт с людьми, с которыми буду работать. Я знакомлюсь не только с руководителем, но и с представителями других направлений, чтобы понять, насколько быстро мы сможем двигаться и доверять друг другу.





О сложностях

Сложностей в работе много, но они все понятные и классические. Поэтому для меня это классные креативные задачи. Я не боюсь маленьких бюджетов. Часто я сама являюсь инициатором оптимизации бюджета маркетинга.

Отдельная сложность заключается в том, что в Казахстане маленький рынок. Сложно найти готовых специалистов. Их практически нет. Поэтому я всегда сама занимаюсь обучением своих кадров и развитием команды.

Часто люди, которые работали в моей команде, кратно повышали свою стоимость на рынке. У них появляется больше опыта и самостоятельности. И я рада, что воспитала нового маркетинг-директора или просто хорошего специалиста.

О будущем профессии маркетолога

Профессия маркетолог — широкая дисциплина, которая вмещает в себя много всего. Я вижу, что маркетинг в будущем не будет просто про продукт. Новый подход в маркетинге основан на клиентском опыте. Поэтому я советую больше времени уделять исследованиям, пониманию психологии людей. Тогда мы все сможем стать экологичными маркетологами, которые не предлагают людям то, что им не нужно, а понимают потребности клиентов.

В Magnum мы ушли в глубокую работу с данными. Мы понимаем, что покупка продуктов — это не единственная задача, которая есть у клиентов. Поэтому создаем новые подходы в работе с покупателями, новые форматы супермаркетов.