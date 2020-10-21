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Профессия косметолог. Почему раньше люди заботились о внешности, а сегодня о здоровье
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Сегодня в 11:09

Профессия косметолог. Почему раньше люди заботились о внешности, а сегодня о здоровье

Назгуль Жусупова, 35 лет, город — Алматы, косметолог, @dr_bianco

Было

косметолог

Я окончила медицинский университет и работала в организации при Министерстве здравоохранения, но поняла, что офисная работа не для меня. Мне всегда хотелось заниматься косметологией, хотя родители считали, что это не серьезное и не престижное занятие для врача. Но это не так. В результате я оставила работу, прошла первичную подготовку на дерматокосметолога, получила все необходимые лицензии и документы. Работаю косметологом больше восьми лет.

Раньше сфера косметологии была гораздо менее развита. Специалисты лечили клиентов базовыми аптечными средствами и медикаментами, потому что не было такого свободного доступа к качественной и разнообразной косметической продукции. Спектр услуг тоже был довольно узкий: массажи, чистки, уходы.

Особенность работы заключалась в том, что к косметологам приходили либо люди с более высоким достатком, чтобы следить за красотой, либо те, у кого возникали серьезные, конкретные проблемы, для лечения.

Стало

работа

Сегодня косметология идет в ногу со временем. Процедуры становятся более технологичными, появляется много брендов косметики, препараты год за годом становятся лучше, развивается аппаратная косметология. Но также я вижу, что и пациентов становится больше. У людей постоянно возникают проблемы из-за стресса, городского образа жизни.

Косметология помогает сохранить здоровье, красоту, молодость


Еще один тренд, который я наблюдаю: люди начинают понимать, что здоровье — это комплексный вопрос. Теперь они осознают необходимость обследования не только у стоматологов или гастроэнтерологов, но и у косметологов. Клиенты ухаживают за собой, чтобы чувствовать себя здоровым и молодым. А косметология помогает сохранить здоровье, красоту, молодость.

Косметологом стать не так просто. Каждый второй визажист или мастер по наращиванию ресниц, который работает в салоне, думает, что может успешно работать в качестве косметолога. Но я считаю, что для этого нужно обязательно иметь медицинское образование. Есть много тонкостей относительно препаратов, медикаментов, анатомии человека, которые нужно понимать и учитывать.

косметология

Я постоянно посещаю курсы и конгрессы, чтобы обновлять свои знания. Нужно знать базовые методики косметологии, инъекционное направление и аппаратные процедуры. Сейчас спросом пользуется нитевая косметология тредлифтинг. В прошлом году была на кадавер-курсе и изучала анатомию лица во Франции. Людям без медицинского образования сложно усвоить подобную информацию и применять ее на практике.

Также в работе важно уметь общаться с клиентами, находить подход к каждому. Иногда приходят пациенты, которые хотят что-то изменить в жизни через косметологию и изменение внешности. Но это неправильно. Нужно понимать, что именно нужно человеку, подсказать, найти причину и направить.

Клиенты сегодня очень грамотные, хорошо разбираются в процедурах


Еще одна особенность — клиенты сегодня очень грамотные, хорошо разбираются в процедурах. Это подстегивает, мы всегда должны знать все первыми, следить за трендами, инновациями, обучаться.

Будет

профессия

Думаю, косметология будет активно развиваться. Будут появляться новые препараты с долгосрочным эффектом, продвинутые аппараты, поэтому сами процедуры будут проводиться реже.

Мы придем к тому, что люди будут более тщательно ухаживать за собой самостоятельно, дома, потому что сейчас появляется такая возможность. Косметолог будет выступать как специалист, который поможет подобрать качественный уход.

В будущем я бы хотела открыть классную клинику, разработать собственные методики.

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