Профессия digital-маркетолог в IT: обязанности, преимущества, заработная плата

Сегодня маркетинг — неотъемлемая часть любого бизнеса. Рассказываем, чем занимаются digital-маркетологи, в чем преимущества и недостатки профессии и как ей обучиться.





Алина Джакыпова, 21 год, город — Бишкек, Digital Marketing, Head of Codify Academy, @alndzh_





Как пришла в профессию

Я всегда любила все креативное и творческое, особенно фотографировать или снимать видео. Когда искала направление, где могу все это реализовывать, познакомилась со сферой маркетинга. Кроме того, я люблю людей. Это помогает мне понимать боль и запросы клиентов и успешно решать их.

В IT я попала случайно. В эту сферу пригласила подруга. За технологиями не только будущее, но и настоящее. Поэтому меня заинтересовала эта работа. Кроме того, в IT высокие зарплаты.

Карьерный путь я начала с позиции менеджера по продажам в Codify Academy, затем перешла в маркетинг и проектный менеджмент.

О работе digital-маркетолога

Digital-маркетологи занимаются продвижением продукта или услуг с помощью цифровых технологий. Я использую контекстную и таргетированную рекламу, SEO. Занимаюсь запуском рекламных кампаний и их анализом для нашей HR-платформы, тестирую различные гипотезы, внедряю успешные в свою работу.

В Кыргызстане средняя зарплата digital-маркетолога составляет 300-700$ в месяц

Например, нам нужно привлечь клиентов на новый продукт. Сначала мы создаем полную стратегию: пишем контент-план для разных социальных сетей, определяем бюджет для рекламы, настраиваем аналитику с помощью инструментов: «Google Аналитика», Codify CRM, Facebook Pixel и других. С гипотезами проще. Например, мы думаем, что контент с котиками «залетит». Делаем его и проверяем цифры. Получилось — круто — внедряем. А если нет, то убираем и идем дальше.

Специалист моей профессии полезен тем, что приносит прибыль компании.





Преимущества профессии:

— почти все сферы перешли в онлайн, поэтому на digital-маркетологов высокий спрос

— креативный подход в работе

— возможность работать удаленно и иметь гибкий график.

К недостаткам могу отнести наличие слишком большого разнообразия сфер в digital-маркетинге. В начале карьеры было тяжело определиться с чем-то одним. Хотелось использовать все сразу: контекстную и таргетированную рекламу, SEO, SMM и еще много всего. Ждешь результат сразу, здесь и сейчас.

В Кыргызстане средняя зарплата digital-маркетолога составляет 300-700$ в месяц. В IT-компаниях цифра чуть выше. В России сумма варьируется от 800$ до 2000$. А в США средняя зарплата — 60 000-100 000$ в год.

Где учиться на digital-маркетолога

Есть много онлайн и офлайн курсов по digital-маркетингу. Я самоучка, иногда беру консультации у более опытных специалистов. Единственный курс, который я проходила в начале карьеры — Introduction to SEO: Tactics and Strategy for Entrepreneurs, на платформе Skill Share

Лучший совет — взять проект и практиковаться на нем в режиме реального времени. А при возникновении вопросов я обычно пишу запрос в Google и нахожу нужный ответ.

Что должен знать и уметь digital-маркетолог

Digital-маркетолог должен знать, как считать метрики и анализировать их, быстро тестировать различные гипотезы и понимать психологию людей.

Также необходимо уметь:

— анализировать рынки

— составлять портрет клиента, определять его боли

— настраивать контекстную и таргетированную рекламу, SEO-продвижение

— работать с аналитикой, проводить A/B тесты.

Советы начинающим

Постоянно учитесь. Технологии быстро меняются, поэтому обучаться им нужно своевременно.

Используйте инструменты искусственного интеллекта. Я пользуюсь ChatGPT для любых рабочих задач. Чат-бот отвечает на вопросы, пишет тексты, генерирует идеи для рекламных кампаний, составляет стратегии и просто поддерживает, когда это нужно.

Найдите проект. Возможно, бесплатный. Учитесь на нем. Так вы быстрее научитесь всему необходимому.