Профессия будущего. Сколько зарабатывают Data Analytics в Казахстане, и почему они востребованы

По данным Министерства труда Казахстана, без работы во время карантина остались более 4 млн человек, в Кыргызстане более 700 тысяч, в Узбекистане более 2 млн человек. Для тех, кто потерял работу и еще не успел адаптироваться к новым реалиям, мы запустили спецпроект о том, как выбрать и получить новую востребованную профессию, не оставшись на обочине онлайн-мира.
Мы будем общаться с представителями новых профессий, которые работают в крупных компаниях, и рассказывать о специфике их работы. Недавно мы провели интервью с риск-менеджером компании Visa. Сегодня публикуем интервью с Data Analytics международной компании EPAM в Казахстане.
Канат Кусембаев, 38 лет, город — Нур-Султан, Data Analytics Team Leader
Выбор профессии и карьера
Я тимлид команды Data Analytics компании EPAM Kazakhstan. Выступаю на проектах в роли Data Product Owner и Data Consultant.
Сегодня факт, что информация окружает нас повсюду, а каждое наше действие оставляет цифровой след — очевиден. Я пришел к работе с данными из сферы клиентской аналитики на телекоммуникационном рынке. На тот момент компании в этой отрасли начали одни из первых собирать продуктовые данные и данные о клиентском опыте, до конца не понимая ценность этой информации.
Со временем я стал все больше погружаться в это направление. В моем портфолио появилось множество кейсов из реальной жизни. Я понимал, что будущее за специалистами, которые будут уметь работать с данными и извлекать пользу из них независимо от основной профессии и предмета анализа.
Как стать Data Analytics
Часть инструментов, необходимых для работы в качестве Data Analytics, можно освоить самостоятельно. Также стоит получить образование в сфере IT.
Например, когда моих знаний и навыков стало недостаточно для того, чтобы извлекать, обрабатывать и анализировать все большее количество данных, я начал самостоятельно изучать технические инструменты анализа и скриптовые языки программирования. Затем, чтобы работать с большим объемом данных и высокой скоростью, с которой эти данные генерируются, я принял решение получить образование в сфере IT и поступил на Masters of Science in IT в University of Aberdeen.
Мы запустили программу подготовки инженеров Big Data из числа специалистов смежных специальностей, например, Java-разработчиков. Программа включает в себя множество технологических тем, необходимых для работы с большим объемом данных. Также она дает навыки работы в облачных решениях, так как практически все наши клиенты работают в «облаке». После прохождения программы подготовки и сдачи экзамена выпускники вовлекаются в проекты, связанные с Big Data, и развиваются в этом направлении.
Обязанности и навыки
Моя основная задача — помогать нашим клиентам находить инсайты в данных, которые могут помочь им решить реальные бизнес-проблемы. Data Analytics должен уметь извлекать информацию из различных источников, ориентироваться в сырых данных, подготавливать данные для использования, использовать их в пользовательских кейсах, необходимых бизнесу, получать выгоду для клиента из кейсов.
Сложности
Самым сложным в работе по схеме «Люди-Процессы-Технологии» является уровень «Люди». Порой бывает сложно убедить представителей бизнеса, что результатам анализа действительно можно доверять и принимать решения на их основе.
Конкуренция и заработная плата
Рыночная востребованность специалистов в области обработки данных высока, а людей, которые могут делать эту работу, в Казахстане не много. Профессия развивается бурно вместе с ростом объема данных, различных пользовательских кейсов, разных типов источников данных. Если взглянуть на Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2020, почти все пункты на графике развивающихся технологий будущего связаны с анализом данных. Специалисты, работающие с данными, на долгие годы будут обеспечены работой. Главное, найти нужное направление развития.
Рыночная востребованность специалистов в области обработки данных высока
Например, сегодня востребованы инженеры Big Data— это специалисты, которые разрабатывают решения для сбора, обработки и использования данных огромного объема с высокой скоростью прироста. Независимо от конечной цели применения этих данных задачи для таких специалистов всегда будут востребованы и актуальны.
Также хотелось бы отметить специальность Big Data DevOps или DataOps. Работа таких специалистов предполагает оперативное и безбарьерное предоставление актуальных и рабочих данных каждому участнику корпоративных процессов. Эти люди отвечают за то, чтобы весь процесс работы с данными учитывал инфраструктуру компании, количество пользователей, специфику самих данных.
На рынке данных есть еще одна роль — аналитик данных. Я называю таких людей детективами, расследования которых позволяют находить полезные инсайты. Эти специалисты должны уметь работать с данными так, чтобы приносить пользу бизнесу, решать его проблемы.
Специалисты Data Science пишут алгоритмы, которые позволяют автоматизировать процесс принятия решений. Или помочь человеку в принятии решений на базе имеющихся данных.
Заработная плата специалистов по работе с данными зависит от различных факторов. Например, доход инженеров Big Data в среднем на 25% выше, чем у разработчиков Business Intelligent. Есть также разница в зависимости от позиции в компании. Согласно опросам в казахстанском сегменте интернета, стажеры получают в среднем около 150 000 тенге, а тимлиды — 692 000 тенге. Это усредненные показатели, в отдельных случаях компании готовы платить тимлиду с опытом около 1 500 000 тенге.
Значение профессии
Если говорить о пользе анализа данных для организаций, то в современных условиях это становится гигиеническим фактором, необходимостью для работы любого бизнеса, даже считающего себя нецифровым.
Introduction to Data Analytics от компании IBM
Для кого:
— для тех, кто хочет понять основы Data Analytics.
Длительность: 11 часов
Сколько стоит: свободный доступ
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Курс «Аналитик данных с нуля» от Skillbox
Для кого:
— студенты технических вузов
— руководители и владельцы бизнеса
— разработчики, которые хотят сменить профиль
— бизнес-аналитики.
Длительность: 190 онлайн-уроков
Сколько стоит: действует скидка, 2345 рублей в месяц
Подробнее здесь.
Курс «Твой путь в Data Analytics» от karpov.courses
Для кого:
— для новичков в сфере Data Analytics.
Длительность: 5 месяцев
Сколько стоит: свободный доступ к демо-версии, 80 000 рублей за полную версию
Подробнее здесь.
Аналитик отдела по работе с ключевыми клиентами в «Яндекс»
Требования:
— опыт ведения и оптимизации крупных рекламных кампаний в «Я.Директе» и «Я.Дисплее»
— навыки работы с «Я.Метрика» и другими системами аналитики
— знание SQL, опыт работы с базами данных.
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Data-инженер в ForteBank
Опыт работы: 1-3 года
Заработная плата: от 550 000 тг
Требования:
— опыт работы в IT
— знание SQL, PL/SQL
— понимание BI-платформ и решений
— аналитическое мышление.
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IT Business Analytics, стажер в Procter & Gamble
Опыт работы: не требуется
Заработная плата: от 70 000 руб
Требования:
— студенты 3+ курса и недавние выпускники
— хорошее знание английского языка
— увлечение аналитикой, бизнес-аналитикой и данными
— знание инструментов бизнес-аналитики.
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