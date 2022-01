Проект «Тепло» за 2021 год перевез вещи для более ста тысяч нуждающихся с помощью Яндекс Go

Тимур Бегайдаров, основатель проекта «Тепло»





Проект ориентирован на сбор вещей для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В конце 2020 года его основатель объявил, что Яндекс Go поддержал их инициативу. С того момента водители фургонов из «Грузового» тарифа помогают забирать вещи из боксов и вместе с волонтерами отвозят все до склада. За прошлый год более ста тысяч человек получили помощь. Это сотрудничество продолжится и в 2022 году.. И я особенно ценю тех, кто вовлекается всем сердцем, готов помогать и в трудные времена. Это важно, что с Яндекс Go мы продолжаем партнерство. Наши волонтеры, водители фургонов, которые помогают все развозить — все вовлечены в одно доброе дело. И сейчас эта доброта важна так, как никогда раньше.Подробнее узнать, где их найти, можно на официальной странице в Instagram — @teplo_charity . Каждый может принести и положить вещи в бокс проекта в одном из торговых центров. Волонтеры разбирают их по мере заполняемости и отвозят вещи на дальнейшую сортировку. Большая часть отправляется нуждающимся: малоимущим семьям, детским домам и центрам социальной помощи. Вещи, которые не подходят для носки, идут на утепление приютов для животных. Часть одежды подходит на перепродажу, а вырученные средства — на поддержание проекта.Тариф «Грузовой» стал доступен в стране в приложении Яндекс Go в конце лета 2020 года, и им можно воспользоваться в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте.