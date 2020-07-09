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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Проект по развитию экообразования запускают в Казахстане
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Сегодня в 10:30

Проект по развитию экообразования запускают в Казахстане

Цель проекта — поддержка формирования активной жизненной позиции граждан и экологической культуры общества.

Основным результатом проекта станет подготовка больше 6000 педагогов и разработка учебно-методических пособий в области охраны окружающей среды, природопользования и экологической и экономической безопасности.

В рамках проекта 17 организаций образования разных уровней будут оснащены зелеными и ресурсосберегающими технологиями. Для организации дошкольного образования будут подготовлены методические материалы по экологической культуре, а ученики 1-4 классов по предмету познание мира смогут использовать тематические настольные игры и интерактивные видеоуроки.

Экологическое образование будет включать такие критически важные аспекты глобальной повестки в области устойчивого развития, как изменение климата, сохранение биоразнообразия, рациональное потребление и производство.

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#казахстан #образование #экология
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