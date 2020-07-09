Проект по развитию экообразования запускают в Казахстане

Цель проекта — поддержка формирования активной жизненной позиции граждан и экологической культуры общества.

Основным результатом проекта станет подготовка больше 6000 педагогов и разработка учебно-методических пособий в области охраны окружающей среды, природопользования и экологической и экономической безопасности.

В рамках проекта 17 организаций образования разных уровней будут оснащены зелеными и ресурсосберегающими технологиями. Для организации дошкольного образования будут подготовлены методические материалы по экологической культуре, а ученики 1-4 классов по предмету познание мира смогут использовать тематические настольные игры и интерактивные видеоуроки.

Экологическое образование будет включать такие критически важные аспекты глобальной повестки в области устойчивого развития, как изменение климата, сохранение биоразнообразия, рациональное потребление и производство.