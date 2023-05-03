Продюсер, сценарист, ивент-менеджер: 10 вакансий для представителей творческих профессий

Подборка классных вакансий для тех, кто гордится своей креативностью и умеет генерировать крутые идеи.
Казахстан
Project Manager SMM в Braves Digital Agency
Город: Алматы
Обязанности:
— ежедневная коммуникация с клиентом
— планирование работ внутри команды
— работа над проектом.
Требования:
— опыт работы в рекламном агентстве
— отличное знание пакета Microsoft Office
— владение деловой перепиской
— грамотная письменная и устная речь на русском языке, знание английского языка на уровне составления презентаций/переписке по почте, знание казахского языка будет преимуществом.
Руководитель креативного отдела в Happy tour
Город: Алматы
Обязанности:
— координировать работу креативного отдела
— распределять работу между сотрудниками отдела, объяснять сотрудникам основную идею рекламного проекта и задачи по воплощению концепции рекламного проекта
— составление коммуникационной стратегий
— разрабатывать планы проведения рекламных мероприятий
— определять конкретные носители рекламы и их оптимальное сочетание
— маркетинг влияния.
Требования:
— тактические, стратегические, управленческие решения
— работа со стратегическими партнерами, переговоры на высшем уровне
— профессиональная коммуникация
— тайм-менеджмент, рациональная организация рабочего процесса
— многозадачность, умение вести несколько проектов параллельно.
Продюсер съемок в We Create Agency
Город: Алматы
Обязанности:
— создание логичных и креативных продакшн-планов по техническому запросу команды и клиентов;
— организация съемочного процесса
— работа с бюджетами и грамотное распределение их
— участие в съемках, контроль и проверка качества
— контроль работы команды и сдача материала
Требования:
— базовые знания digital-маркетинга
— базовые знания фотографии
— умение работать с Google-документами, создание презентаций
— креативный подход к любым задачам.
Сценарист юмористического YouTube-канала в Multi Do Production
Город: Алматы
Обязанности:
— написание сценариев для 10-минутных роликов
— анализ конкурентов и генерирование идей
— изучение и анализ детского контента на YouTube
— подбор реквизита для роликов по критериям.
Требования:
— знаете, как писать сценарии, можете грамотно и визуально расписывать действия персонажей
— посмотрели наши ролики и нашли в себе отклик к этому жанру
— открыты к обучению и полному погружению в наш контент
— классное чувство юмора, а еще Вы креативны.
Кыргызстан
Event-Manager в U! Skillz
Город: Бишкек
Обязанности:
— планирование, организация и координация мероприятий, таких как конференции, семинары, тренинги, вечеринки, выставки
— взаимодействие с внешними партнерами, включая поставщиков услуг, спонсоров, прессу и других заинтересованных сторон
— разработка концепции, бюджета, плана мероприятия, контроль бюджета и организация сбора отзывов и статистических данных.
Требования:
— опыт работы в организации мероприятий
— умение работать в команде и управлять людьми
— отличные коммуникативные и организаторские навыки
— умение работать под давлением и управлять несколькими задачами одновременно.
Контент-мейкер в TikTok в Icon Development
Город: Бишкек
Обязанности:
— подготовка еженедельного контент-плана
— разработка визуального стиля и выкладки страницы компании в TikTok
— анализ трендов в TikTok. Мониторинг событий и новостей в КР и в мире в целом
— видеосъемки на строительной площадке, офисе и ивентах компании.
Требования:
— вы увлекаетесь мобилографией, любите музыку и дизайн
— вы креативны и можете мыслить нестандартно
— вы гибкий и умеете находить общий язык с людьми.
3D-дизайнер Cinema4D STP файлы / Графический дизайнер в Smartco company
Город: Бишкек
Обязанности:
— разработка качественных 3D-моделей и дизайнов на основе STP файлов
— создание нового дизайна из уже существующей моделей
— подготовка дизайн материала для сайта
— участие в разработке дизайна для всей линейки продукции
— подготовка брендбука проекта, рекламные постеры для SMM
— подготовка рекламных постеров для печати в типографиях.
Требования:
— знание программ Cinema4D, PS, AI, AE, Figma и другие
— чувство вкуса и стиля
— опыт работы не менее года
— опыт работы с моделями для 3D стоков будет преимуществом.
Узбекистан
Креативный менеджер / Мобилограф в ASKLEPIY GROUP
Город: Ташкент
Обязанности:
— разработка креативов банерной рекламы совместно с графическими дизайнерами
— мониторинг деятельности конкурентов по креативной части, выявление эксклюзивных особенностей
— разработка и запуск PR-кампаний по креативной части
— отслеживание актуальных трендов и тенденций
— создание креативных видеороликов для Instagram, Reels, Shorts, Stories, Telegram.
Требования:
— свободное владение узбекским и русским языками
— уверенные операторские навыки
— умение монтировать видео, работать с отснятым материалом
— креативное мышление, инициативность
— опыт работы не менее года.
Продюсер в ZAMON-PRESS-INFO NASHRIYOT UYI
Город: Ташкент
Обязанности:
— организация интервью, съемок, мероприятий, командировок
— ведение бумажной документации
— составление отчетов
— работа над контент-планом
— написание небольших текстов.
Требования:
— опыт работы продюсером организатором
— многозадачность
— навыки кризис-менеджмента
— знание русского языка
— знание узбекского языка.
Моушн-дизайнер в Hunters
Город: Ташкент
Обязанности:
— создание графических материалов по ведению и продвижению
— формирование креативных идей и планов
— проработка направления для аккаунтов заказчиков
— работа с внутренними проектами агентства.
Требования:
— всегда быть в курсе последних трендов в сфере SMM
— уверенное оформление презентаций
— навыки работы со стоками
— владение основами допечатных процессов и подготовкой макетов любого уровня сложности. Работа с техническими требованиями.