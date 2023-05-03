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Продюсер, сценарист, ивент-менеджер: 10 вакансий для представителей творческих профессий
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Главный

Вчера в 12:45

Продюсер, сценарист, ивент-менеджер: 10 вакансий для представителей творческих профессий

Подборка классных вакансий для тех, кто гордится своей креативностью и умеет генерировать крутые идеи.


Казахстан


Project Manager SMM в Braves Digital Agency

Город: Алматы

Обязанности:

— ежедневная коммуникация с клиентом

— планирование работ внутри команды

— работа над проектом.

Требования:


— опыт работы в рекламном агентстве

— отличное знание пакета Microsoft Office

— владение деловой перепиской

— грамотная письменная и устная речь на русском языке, знание английского языка на уровне составления презентаций/переписке по почте, знание казахского языка будет преимуществом.


Руководитель креативного отдела в Happy tour

Город: Алматы

Обязанности:

— координировать работу креативного отдела

— распределять работу между сотрудниками отдела, объяснять сотрудникам основную идею рекламного проекта и задачи по воплощению концепции рекламного проекта

— составление коммуникационной стратегий

— разрабатывать планы проведения рекламных мероприятий

— определять конкретные носители рекламы и их оптимальное сочетание

— маркетинг влияния.

Требования:


— тактические, стратегические, управленческие решения

— работа со стратегическими партнерами, переговоры на высшем уровне

— профессиональная коммуникация

— тайм-менеджмент, рациональная организация рабочего процесса

— многозадачность, умение вести несколько проектов параллельно.


Продюсер съемок в We Create Agency

Город: Алматы

Обязанности:

— создание логичных и креативных продакшн-планов по техническому запросу команды и клиентов;

— организация съемочного процесса

— работа с бюджетами и грамотное распределение их

— участие в съемках, контроль и проверка качества

— контроль работы команды и сдача материала

Требования:


— базовые знания digital-маркетинга

— базовые знания фотографии

— умение работать с Google-документами, создание презентаций

— креативный подход к любым задачам.


Сценарист юмористического YouTube-канала в Multi Do Production

Город: Алматы

Обязанности:

— написание сценариев для 10-минутных роликов

— анализ конкурентов и генерирование идей

— изучение и анализ детского контента на YouTube

— подбор реквизита для роликов по критериям.

Требования:

— знаете, как писать сценарии, можете грамотно и визуально расписывать действия персонажей

— посмотрели наши ролики и нашли в себе отклик к этому жанру

— открыты к обучению и полному погружению в наш контент

— классное чувство юмора, а еще Вы креативны.

Кыргызстан


Event-Manager в U! Skillz

Город: Бишкек

Обязанности:

— планирование, организация и координация мероприятий, таких как конференции, семинары, тренинги, вечеринки, выставки

— взаимодействие с внешними партнерами, включая поставщиков услуг, спонсоров, прессу и других заинтересованных сторон

— разработка концепции, бюджета, плана мероприятия, контроль бюджета и организация сбора отзывов и статистических данных.

Требования:

— опыт работы в организации мероприятий

— умение работать в команде и управлять людьми

— отличные коммуникативные и организаторские навыки

— умение работать под давлением и управлять несколькими задачами одновременно.


Контент-мейкер в TikTok в Icon Development

Город: Бишкек

Обязанности:

— подготовка еженедельного контент-плана

— разработка визуального стиля и выкладки страницы компании в TikTok

— анализ трендов в TikTok. Мониторинг событий и новостей в КР и в мире в целом

— видеосъемки на строительной площадке, офисе и ивентах компании.

Требования:

— вы увлекаетесь мобилографией, любите музыку и дизайн

— вы креативны и можете мыслить нестандартно

— вы гибкий и умеете находить общий язык с людьми.


3D-дизайнер Cinema4D STP файлы / Графический дизайнер в Smartco company

Город: Бишкек

Обязанности:

— разработка качественных 3D-моделей и дизайнов на основе STP файлов

— создание нового дизайна из уже существующей моделей

— подготовка дизайн материала для сайта

— участие в разработке дизайна для всей линейки продукции

— подготовка брендбука проекта, рекламные постеры для SMM

— подготовка рекламных постеров для печати в типографиях.

Требования:

— знание программ Cinema4D, PS, AI, AE, Figma и другие

— чувство вкуса и стиля

— опыт работы не менее года

— опыт работы с моделями для 3D стоков будет преимуществом.

Узбекистан


Креативный менеджер / Мобилограф в ASKLEPIY GROUP

Город: Ташкент

Обязанности:

— разработка креативов банерной рекламы совместно с графическими дизайнерами

— мониторинг деятельности конкурентов по креативной части, выявление эксклюзивных особенностей

— разработка и запуск PR-кампаний по креативной части

— отслеживание актуальных трендов и тенденций

— создание креативных видеороликов для Instagram, Reels, Shorts, Stories, Telegram.

Требования:


— свободное владение узбекским и русским языками

— уверенные операторские навыки

— умение монтировать видео, работать с отснятым материалом

— креативное мышление, инициативность

— опыт работы не менее года.


Продюсер в ZAMON-PRESS-INFO NASHRIYOT UYI

Город: Ташкент

Обязанности:

— организация интервью, съемок, мероприятий, командировок

— ведение бумажной документации

— составление отчетов

— работа над контент-планом

— написание небольших текстов.

Требования:

— опыт работы продюсером организатором

— многозадачность

— навыки кризис-менеджмента

— знание русского языка

— знание узбекского языка.


Моушн-дизайнер в Hunters

Город: Ташкент

Обязанности:

— создание графических материалов по ведению и продвижению

— формирование креативных идей и планов

— проработка направления для аккаунтов заказчиков

— работа с внутренними проектами агентства.

Требования:

— всегда быть в курсе последних трендов в сфере SMM

— уверенное оформление презентаций

— навыки работы со стоками

— владение основами допечатных процессов и подготовкой макетов любого уровня сложности. Работа с техническими требованиями.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.