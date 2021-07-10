Продолжение «Ведьмака» выйдет на Netflix в декабре

Всего выйдет восемь эпизодов: «Крупица истины», «Каэр Морхен», «Что утеряно», «Реданская разведка», «Повернись спиной», «Близкий друг», «Волет Мейр» и финальный эпизод, название которого пока не раскрывают. Авторы шоу представили новый тизер сезона.





Шоураннер проекта Лорен Хиссрик рассказала, что в новых сериях появятся наставник Геральта Весемир, начальник реданской разведки Дийкстра и настоятельница храма Мелитэле Нэннеке.





Кроме того, на Netflix выйдет еще один проект по мотивам романов Анджея Сапковского — анимационная лента «Ведьмак: Кошмар волка». Посмотреть ее можно будет уже 23 августа. Мультфильм станет «связующим звеном» между первым и вторым сезонами сериала.





События «Ведьмака: Кошмара волка» развернутся задолго до действий «Ведьмака». Центральным героем мультфильма станет наставник Геральта Весемир.









Создатели сериала «Ведьмак» объявили дату выхода второго сезона шоу на конференции WitcherCon. Он появится на стриминговом сервисе Netflix 17 декабря.