Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
prodolzhenie-ved-maka-vyydet-na-netflix-v-dekabre
Продолжение «Ведьмака» выйдет на Netflix в декабре
43
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:20

Продолжение «Ведьмака» выйдет на Netflix в декабре

Создатели сериала «Ведьмак» объявили дату выхода второго сезона шоу на конференции WitcherCon. Он появится на стриминговом сервисе Netflix 17 декабря.

Всего выйдет восемь эпизодов: «Крупица истины», «Каэр Морхен», «Что утеряно», «Реданская разведка», «Повернись спиной», «Близкий друг», «Волет Мейр» и финальный эпизод, название которого пока не раскрывают. Авторы шоу представили новый тизер сезона.

Шоураннер проекта Лорен Хиссрик рассказала, что в новых сериях появятся наставник Геральта Весемир, начальник реданской разведки Дийкстра и настоятельница храма Мелитэле Нэннеке.

Кроме того, на Netflix выйдет еще один проект по мотивам романов Анджея Сапковского — анимационная лента «Ведьмак: Кошмар волка». Посмотреть ее можно будет уже 23 августа. Мультфильм станет «связующим звеном» между первым и вторым сезонами сериала.

События «Ведьмака: Кошмара волка» развернутся задолго до действий «Ведьмака». Центральным героем мультфильма станет наставник Геральта Весемир.

Источник: daily.afisha.ru


Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#сериал #netflix #ведьмак #новыйсезон #фэнтези
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Microsoft представила Windows 11 с новым дизайном и поддержкой Android-приложений
855
В Узбекистане будет создана новая авиакомпания Humo Air
800
Диджей из Казахстана Imanbek номинирован на Грэмми
774