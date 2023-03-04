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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Продолжается регистрация на ПЛАС-Форум Digital Kyrgyzstan
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Сегодня в 13:12

Продолжается регистрация на ПЛАС-Форум Digital Kyrgyzstan

Уже марте вы сможете получить заряд энергии, позитива и плодотворного делового общения на ПЛАС-Форуме Digital Kyrgyzstan в столице Кыргызстана, городе Бишкек.

Программа Форума предусматривает рассмотрение широкого круга вопросов, связанных с реализацией концепции «Цифровой Кыргызстан», включая дальнейшее внедрение инновационных технологий в государственных структурах, банках, финтехе и ритейле.

Регистрация на Форум по ссылке.

Дата проведения: 15 марта 2023 года

Место проведения: Sheraton Bishkek Hotel

Сайт: dk.plus-forum.com

ПЛАС-Форум включает в себя:

— актуальные вопросы взаимодействия банкинга и ритейла

— эксперты индустрии, готовые поделиться своим опытом

— ведущие компании, которые презентуют свои уникальные продукты на инновационной выставке.

Ключевые темы ПЛАС-Форума:

— развитие Кыргызстана как современного цифрового общества

— цифровая трансформация. От общества, использующего аналоговые принципы, к цифровому комьюнити и экосистеме странового масштаба

— электронные сервисы в госуправлении и G2C. Цифровизация государственных сервисов и систем взаимодействия с гражданами

— проблематика информационных технологий и искусственного интеллекта. Трансформация задач и решений, необходимых для цифрового общества

— электронная коммерция в Центральной Азии. Возможности новых бизнес-стратегий и технологий

— международные платежные системы. Смена векторов и динамика развития МПС

— FinTech Women 2023. Путь к успеху.

С программой Форума можно ознакомиться по ссылке.

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#бизнес #кыргызстан #бишкек #кудасходить #форум
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.