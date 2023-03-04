Продолжается регистрация на ПЛАС-Форум Digital Kyrgyzstan

Уже марте вы сможете получить заряд энергии, позитива и плодотворного делового общения на ПЛАС-Форуме Digital Kyrgyzstan в столице Кыргызстана, городе Бишкек.

Программа Форума предусматривает рассмотрение широкого круга вопросов, связанных с реализацией концепции «Цифровой Кыргызстан», включая дальнейшее внедрение инновационных технологий в государственных структурах, банках, финтехе и ритейле.

Регистрация на Форум по ссылке.

Дата проведения: 15 марта 2023 года

Место проведения: Sheraton Bishkek Hotel

Сайт: dk.plus-forum.com

ПЛАС-Форум включает в себя:

— актуальные вопросы взаимодействия банкинга и ритейла

— эксперты индустрии, готовые поделиться своим опытом

— ведущие компании, которые презентуют свои уникальные продукты на инновационной выставке.

Ключевые темы ПЛАС-Форума:

— развитие Кыргызстана как современного цифрового общества

— цифровая трансформация. От общества, использующего аналоговые принципы, к цифровому комьюнити и экосистеме странового масштаба

— электронные сервисы в госуправлении и G2C. Цифровизация государственных сервисов и систем взаимодействия с гражданами

— проблематика информационных технологий и искусственного интеллекта. Трансформация задач и решений, необходимых для цифрового общества

— электронная коммерция в Центральной Азии. Возможности новых бизнес-стратегий и технологий

— международные платежные системы. Смена векторов и динамика развития МПС

— FinTech Women 2023. Путь к успеху.

С программой Форума можно ознакомиться по ссылке.