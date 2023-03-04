Продолжается регистрация на ПЛАС-Форум Digital Kyrgyzstan

Уже марте вы сможете получить заряд энергии, позитива и плодотворного делового общения на ПЛАС-Форуме Digital Kyrgyzstan в столице Кыргызстана, городе Бишкек.
Программа Форума предусматривает рассмотрение широкого круга вопросов, связанных с реализацией концепции «Цифровой Кыргызстан», включая дальнейшее внедрение инновационных технологий в государственных структурах, банках, финтехе и ритейле.
Регистрация на Форум по ссылке.
Дата проведения: 15 марта 2023 года
Место проведения: Sheraton Bishkek Hotel
Сайт: dk.plus-forum.com
ПЛАС-Форум включает в себя:
— актуальные вопросы взаимодействия банкинга и ритейла
— эксперты индустрии, готовые поделиться своим опытом
— ведущие компании, которые презентуют свои уникальные продукты на инновационной выставке.
Ключевые темы ПЛАС-Форума:
— развитие Кыргызстана как современного цифрового общества
— цифровая трансформация. От общества, использующего аналоговые принципы, к цифровому комьюнити и экосистеме странового масштаба
— электронные сервисы в госуправлении и G2C. Цифровизация государственных сервисов и систем взаимодействия с гражданами
— проблематика информационных технологий и искусственного интеллекта. Трансформация задач и решений, необходимых для цифрового общества
— электронная коммерция в Центральной Азии. Возможности новых бизнес-стратегий и технологий
— международные платежные системы. Смена векторов и динамика развития МПС
— FinTech Women 2023. Путь к успеху.
С программой Форума можно ознакомиться по ссылке.