Продажи на eBay. Истории предпринимателей об особенностях работы с маркетплейсом

eBay — самый крупный интернет-аукцион в мире. Тут можно найти буквально все: от продуктов питания до автомобилей. О том, как работать с маркетплейсом и зарабатывать без крупных вложений, читайте в нашем материале.





Иван Зайцев, 29 лет, город — продажа на eBay, закупки, логистика, @zaitcev.ivan

Около девяти лет назад я искал место, где мог выставить товар на продажу. Решил выйти на англоязычный маркетплейс, так как неплохо знал язык. Площадку eBay открывал для себя самостоятельно, долго и иногда болезненно. Вел магазин параллельно с основной работой, а к 2016-2017 годам начал зарабатывать столько, чтобы сосредоточиться только на бизнесе.

В феврале этого года пришла идея научить людей торговле на eBay, решил создать комьюнити. Сейчас в открытой Telegram-группе состоит 1300 человек, а в платной около 400. Помогаю ребятам во всех направлениях, от поиска товара до его отправки.

Зарегистрироваться на eBay можно через почту, советую использовать gmail, также понадобится номер телефона. При выставке первого товара нужно указать данные кредитной карты, чтобы оплатить комиссию.

До недавнего времени, чтобы получать деньги, нужно было зарегистрироваться в PayPal. Сейчас мы перешли на «Управляемые платежи», то есть заработок выводится через Payoneer. Зарегистрироваться в платежной системе можно по ссылке от самого eBay. В некоторых странах для этого нужно использовать VPN. Здесь потребуется загрузить документы, которые подтвердят вашу личность, например, счет на коммунальные услуги не старше трех месяцев или выписку из банка.

На первом этапе существуют лимиты — можно продавать не больше трех товаров на общую сумму $200. Они увеличиваются с течением времени. Еще один вариант — попросить поднять лимиты вручную, тут решение зависит от человека, который будет рассматривать вашу заявку.





На площадке есть несколько видов ведения бизнеса.

Дропшиппинг. Это когда человек находит в магазине товар за $10, а продает его на eBay за $20, с учетом комиссии получает $15 и зарабатывает на разнице. Мне самому этот вид работы не очень нравится, так как здесь все зависит от поставщиков. Но есть и плюс: закупать товар заранее не нужно, можно сделать это после того, как пришел заказ на eBay. Здесь нужно развеять миф о том, что можно получить деньги от покупателя и на них же приобрести товар. Так не получится, потому что нельзя сразу вывести заработок. На PayPal, деньги блокируются на 21 день плюс 5 рабочих дней занимает вывод. А в системе Payoneer, вы сможете снять их после 30-90 дней, либо после того, как товар дошел до клиента. Поэтому сначала придется выкупить товар за собственные средства.

Вторая категория предпринимателей на eBay — производители. Это могут быть как любители, которые продают handmade-товары, так и крупные компании с вещами собственного производства.

Многие занимаются перепродажей люксовых брендов. eBay запрещает торговать копиями. Существуют центры проверки товара на оригинальность, сейчас их три. Если выяснится, что вы продаете неоригинальный товар, то вам придет страйк-предупреждение, а деньги за отправку и комиссию не вернут, поэтому стоит быть осторожным.

На eBay хорошо продаются оригинальные товары брендов. Здесь даже не обязательно иметь раскаченный аккаунт и много рекламы, просмотры и интерес будут в любом случае. С одной единицы такого товара можно получить хорошую прибыль.

Последняя категория продавцов на площадке — люди, которые отслеживают популярные товары на маркетплейсах через сторонние сервисы. В таком подходе есть свои плюсы: при наличии хорошего поставщика будет мало возвратов, а риск блокировки аккаунта сводится к нулю. Вместе с этим можно прогадать с товаром, а конкурентов всегда много.

Компаниям, работающим с товаром, стоит выходить на eBay, ведь это дополнительный канал продаж. Особенно советую рассмотреть площадку людям с минимальным бюджетом, ведь здесь товар можно продать дороже, чем на других сервисах.

После того, как клиент сделал заказ, нужно указать ориентировочное время доставки, у меня это два дня. Можно послать товар через «Почту России», на сайте необходимо указать страну, адрес, индекс и данные покупателя. Далее заполняем таможенную декларацию, где указываем что отправляем, количество товара и его вес. Получаешь штрих-код, который нужно показать на почте, после чего посылку упаковывают и отправляют.

При системе PayPal маркетплейс брал 10% комиссии, а платежная система еще 5%. С учетом конвертации общий процент составлял около 17. Сейчас eBay берет 13,9%, также торговцы оплачивают НДС — это еще 20%. За дополнительную плату предоставляются разные услуги: можно сделать иконку с товаром больше или заказать жирный шрифт. При выставлении товара площадка показывает, какой средний процент отдают другие продавцы за продвижение. Если ставишь больше, выходишь в топ.

eBay дает возможность продать товар в двух форматах: по фиксированной цене и аукциону. Здесь ставки начинаются, условно, с доллара и растут. Аукционы могут быть разной продолжительности, от одного дня до месяца. Существует функция «не продавать товар, пока не достигнута отправная цена». Она нужна для того, чтобы вещь не ушла за низкую цену. За нее придется доплатить дополнительно 10-12% комиссии.

Выставление товара после 200 позиций становится платным. За каждое приходится платить доллар или 60 центов. В случае крупных компаний, у которых по 15 000 позиций, выходит крупная сумма. Для них eBay предлагает подписки. Чем она дороже, тем дешевле добавление новых позиций.

При выставлении товара можно указать опции возврата: бесплатно внутри страны, бесплатно по всему миру, возврат в течении 30, 60 дней и за счет клиента. Можно совсем отказаться от возвратов.

Плюсы площадки eBay — большая покупательская способность и адекватные клиенты. Еще работа с площадкой требует не так много времени.

Из минусов могу выделить сложности с доставкой. Часто она может затянуться. Далеко не все категории товаров можно посылать через дорогие службы доставки: DHL, FedEX, UPS. При открытии аккаунта из России лимит будет составлять 200 долларов, а для американцев — 25 000. Также eBay всегда старается удовлетворить клиента, что не всегда хорошо сказывается на продавцах.





Тимур Нигматуллин, 20 лет, город — Уфа, товарный бизнес, @nigmatullin_tt

В сентябре 2018 года я увидел рекламу площадки eBay в Instagram, по типу «Отправляй, куда хочешь». Я заинтересовался и скачал приложение. Наверное, повезло, что в топе предложений попались интересные для меня позиции, которыми я занимаюсь и сейчас. Тогда выбор стоял между eBay и «Авито». И если второй маркетплейс представлял только Россию, то первый давал выход на весь мир. Я понял, что маржинальность высокая и выбрал эту площадку, стал смотреть курсы и развиваться.

Главное для продавца — поставщики товара. Выходить на маркетплейс с таким же товаром, который можно купить в любом магазине бессмысленно. На начальном этапе потребуется время, чтобы пройти верификацию, прогреть аккаунты.

Открывать ИП или ООО не обязательно, можно работать как физическое лицо. В этом случае сертификаты на товары не нужны.

В отдельных случаях после продажи PayPal требует чеки от поставщика: сфотографированный лист, не электронный вариант. Делается это для того, чтобы подтвердить вашу личность и наличие товара.

Продавцы на eBay могут подключить Seller Hub, функция дает возможность рекламировать товар, отслеживать лимиты, а при больших продажах есть возможность снизить налог.

Маркетплейс оценивает магазины по рейтингу, отзывам и дате начала работы







На eBay можно продавать все что угодно. Существует система дропшиппинга — это что-то вроде посредничества в онлайн-формате. Здесь торговец не взаимодействует с товаром, получает деньги с покупателя и заказывает вещи у поставщика, для себя берет процент.

При выставлении товара можно выбрать два варианта его продажи: по фиксированной цене и на аукционе. Последняя функция интересная, она может длиться от одного до семи дней, оптимальнее всего ставить на пять. Можно поставить цену в $1 и смотреть, как она поднимается до $1000-1500. Так товар всегда уходит за хорошую цену, у людей просыпается азарт. Площадке выгодно продать вещь подороже, поэтому за десять минут до окончания аукциона предложение видно всем пользователям, по показателям — это около десяти миллионов человек.

Торговать на eBay можно и без опыта, площадка сама настраивает продажи. А если работаешь по системе дропшиппинга, то и товар закупать заранее не нужно.

Мы отправляем товар через «Почту России» и Boxberry. Заполняем бланки, указываем адрес покупателя. Цена за один килограмм — 1300 рублей, в среднем мы платим 900-1500 рублей за отправку товара. До Европы товар доходит примерно за 15 дней, до США — 20 дней. Если товар запаздывает или повреждается в процессе доставки, то маркетплейс становится на сторону продавца.

Процент комиссии часто меняется, актуальную сумму нужно смотреть каждый день. В среднем это 5% от eBay и еще 5% от PayPal. В зависимости от сезона цифра может увеличиваться до 8%, но никогда не больше 10%.





Для новых пользователей существуют ограничения по продажам: от $200 до $500. С течением времени лимиты поднимаются, сначала до $5000, потом до $10 000, дальше без ограничений. Начальная сумма определяется случайно. Это делается для того, чтобы новый покупатель разобрался с системой продаж.

Возвраты на eBay — это нормально. Здесь есть три варианта:

— вернуть деньги и оплатить доставку товара обратно

— вернуть деньги и оставить товар у покупателя

— договориться о частичном возвращении средств.

Обычно мы переписываемся с покупателями, узнаем, что не понравилось. eBay поддерживает продавца, если нет его вины. Если же это не первый возврат, то больше склоняется к покупателю. Маркетплейс оценивает магазины по рейтингу, отзывам и дате начала работы.

Плюсы работы с eBay:

— по системе дропшиппинга можно начать почти без вложений

— не нужно открывать ИП или ООО

— можно работать из дома

— заработок в долларах.

Минусом могу назвать то, что на eBay не получится продавать товары внутри России, следовательно, мы лишаемся дополнительного рынка продаж.