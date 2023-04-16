Про Эдди Мансона из «Очень странных дел» выпустят книгу

Уже скоро фанаты смогут узнать больше об Эдди Мансоне, погрузиться в его историю и понять, что предшествовало его появлению в «Очень странных делах». Кейтлин Шнайдерхан, которая работает над пятым сезоном проекта, написала книгу «Полет Икара», посвященную Эдди.
События, описанные в книге, происходят в 1984 году, за два года до событий четвертого сезона сериала. Эдди живет в Хоукинсе и всей душой ненавидит это место, мечтая поскорее закончить школу и свалить куда-нибудь подальше в поисках славы. Пока этого не случилось, он коротает время за партиями Dungeons & Dragons и движухой с его группой Hellfire.
Источник: srsly.ru