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Приятное с полезным: как смотреть Netflix и учить иностранные языки
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Сегодня в 15:50

Приятное с полезным: как смотреть Netflix и учить иностранные языки

Погружаться в современные фильмы и сериалы на языке, который вы изучаете, важно. Это позволяет в развлекательном режиме запоминать слова, дает возможность привыкнуть к живой и современной речи. На Netflix можно найти огромное количество не только английских сериалов, но и контент на французском, испанском и немецком. Все сериалы можно найти на стриминговой платформе, и во всех доступны русские субтитры. Здесь и романтические комедии, и триллеры, и детективы — все, чтобы вы смогли совместить приятное с полезным.


Французский язык

Le jeu



Драматическая комедия о группе друзей, собравшихся вместе за ужином. Чтобы сделать вечер более интересным, Мари — хозяйка квартиры — предлагает игру: все кладут телефон в центр стола и, если в течение вечера кому-либо приходят сообщения на почту или в мессенджерах, их зачитывают вслух. В процессе раскрываются тайны, которыми никто не хотел или стеснялся делиться, и начинает ставиться под сомнение честность и искренность их дружбы.


Plan Coeur



Забавный сериал, рассказывающий историю одинокой Элсы. Девушке не везет в любви, и каждые новые отношения заканчиваются ужасным провалом. Лучшие подруги решают подбодрить ее странным способом — они тайком нанимают мужчину из эскорт-агентства, чтобы он попробовал восстановить уверенность и самооценку Элсы. Кажется, что план обречен на провал, но это французская романтическая комедия, так что не стоит волноваться.


Mytho



Драматический сериал, рассказывающий историю Элвиры — уставшей и выгоревшей женщины, которую не замечают собственные дети и муж. Для того чтобы, наконец, получить заботу и внимание, героиня решает пойти на большую ложь — она придумывает себе страшный диагноз.

Испанский язык


La Casa de Papel



Криминальная драма о самых умных и изобретательных преступниках, решивших ограбить Испанский королевский монетный двор в Мадриде. Они берут в заложники 67 людей и планируют остаться в главном здании двора на одиннадцать дней, чтобы разобраться с деньгами. Увлекательная история с полицией, переговорами и сложными планами.


Gente que viene y bah



Романтическая комедия о девушке Бэе. Узнав об измене молодого человека, она решает бросить работу архитектора и вернуться к своей семье — в маленький испанский городок. Приятная и незатейливая история, которая даст возможность на полтора часа оказаться в солнечной испанской атмосфере.


A pesar de todo



Комедия о четырех сестрах, встретившихся в Мадриде после похорон своей матери. При оглашении завещания девушки узнают, что покойная говорила им неправду о биологическом отце. Забавная семейная история, которая особенно понравится фанатам фильма Mamma Mia!.

Немецкий язык


Wir sind die Welle



Сериал, действия которого происходят в выдуманном городе Мепперсфельд. Группа подростков-изгоев объединяется благодаря Тристану — новичку в их школе. Он знакомит их с радикальными идеями, которые очень скоро становятся слишком рискованными и опасными. Сценарий основан на результатах психологического эксперимента «Третья волна» — именно он доказал, как легко манипулировать сознанием толпы.


Dogs of Berlin



Драматический сериал, рассказывающий о расследовании убийства футболиста сборной Германии. Двум детективам — Эролу Биркану и Курту Гриммеру — приходится делать рискованные шаги, разбираться в планах местных неонацистов, фанатов и даже мафии. Увлекательная история для всех, кто соскучился по видам Берлина.


Parfum



Детективный сериал, вдохновленный популярным романом Патрика Зюскинда «Парфюмер». Полиция расследует убийство певицы. Главные подозреваемые — пять бывших школьных друзей девушки, которые когда-то вместе разделяли нездоровую любовь к запахам и ароматам. Странная и загадочная история, в которой вопрос, кто же совершил преступление, в какой-то момент уходит на второй план.


Freud



Захватывающий триллер, который рассказывает о расследовании серии преступлений в Вене в 1886 году. Главные детективы — Зигмунд Фрейд, полицейский и ясновидящая. Конечно, вы не узнаете многих реальных фактов из жизни «отца психоанализа», но точно получите приятную замену сериала «Шерлок» — да еще с возможностью подтянуть свой немецкий.


Источник: zeh.media


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