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Prime Video показал первый трейлер «Самаритянина» с Сильвестром Сталлоне в роли супергероя на пенсии
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Сегодня в 10:33

Prime Video показал первый трейлер «Самаритянина» с Сильвестром Сталлоне в роли супергероя на пенсии

Сильвестр Сталлоне сыграет главную роль в фильме «Самаритянин», первый трейлер которого Amazon Prime Video опубликовал на своем YouTube-канале. В тизере актер отбивается от уличных хулиганов. На все это смотрят прохожие, и среди них — маленькая любопытная девочка, которая желает выяснить, что происходит. Спустя мгновение от взрывчатки ее спасает супергерой, которого и играет Сталлоне.

Все называют спасителя мистер Смит, хотя в прошлом его знали как Самаритянина. Четверть века назад именно он смог справиться со злодеем Немезисом, после чего надолго пропал. Многие подумали, что герой погиб в той борьбе, но как бы не так. По сюжету он знакомиться с соседом напротив, подростком по имени Сэм. Спустя время мальчик узнает в мистере Смите известного супергероя и пытается вновь втянуть его в борьбу со злом.

Источник: srsly.ru

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