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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Приложения, которые помогут с комфортом провести время в Армении
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Вчера в 15:45

Приложения, которые помогут с комфортом провести время в Армении

Собрали список классных приложений, без которых не обойтись в Армении.

«Яндекс карта»

карта

Приложение находит нужное место даже без точного адреса и строит маршрут до него на общественном транспорте, автомобиле или пешком.


GG Taxi


Это местный сервис такси, который известен удобными поездками и комфортными машинами.


HIKE Armenia


Если вы за здоровый образ жизни и любите много ходить, то это приложение для вас. HIKE Armenia — сервис с тропами для пеших прогулок на природе с описанием, подробностями о длине и рельефе маршрутов.


Yerevan Card


карта

Это ваш путеводитель по Еревану, в котором предоставлены всевозможные скидки на отели, кафе и такси. Прилагается приложение с подробным описанием о каждой акции.


Yerevan Ride


Приложение для аренды велосипедов и электросамокатов в Ереване.


Xe.com


Сервис поможет вам конвертировать валюту.


Menu.am

доставка


Удобный и быстрый сервис по доставке еды. Пользуется популярностью среди местных жителей.


AYOlingo


Если вы хотите переехать в Армению или просто заинтересованы изучением языка, то это приложение вам пригодится. Уделяя десять минут в день, вы сможете выучить базовый армянский.


List.am


Локальный сайт, через который легко найти квартиру, дом или комнату.


Early One


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Сервис управления очередями. Через приложение можно записаться в банк, парикмахерскую, салон красоты и другие места онлайн.


Visit Yerevan


Это официальный туристический сайт Еревана. Здесь множество полезной информации о городе на английском и русском языках — от транспорта и основных культурных достопримечательностей до экскурсионных туров и афиши мероприятий.


Armenia Guide


Все самое полезное об Армении: статьи, гайды, ивенты и советы в этом приложений.


Idram


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Idram — крупнейшая платежная система в Армении. Ее можно использовать в режиме онлайн при платежах и переводах, используя электронные деньги.

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#путешествия #технологии #армения #ереван #приложения
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.