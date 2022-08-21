Приложения, которые помогут с комфортом провести время в Армении

Собрали список классных приложений, без которых не обойтись в Армении.







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Приложение находит нужное место даже без точного адреса и строит маршрут до него на общественном транспорте, автомобиле или пешком.







Это местный сервис такси, который известен удобными поездками и комфортными машинами.







Если вы за здоровый образ жизни и любите много ходить, то это приложение для вас. HIKE Armenia — сервис с тропами для пеших прогулок на природе с описанием, подробностями о длине и рельефе маршрутов.











Это ваш путеводитель по Еревану, в котором предоставлены всевозможные скидки на отели, кафе и такси. Прилагается приложение с подробным описанием о каждой акции.







Приложение для аренды велосипедов и электросамокатов в Ереване.







Сервис поможет вам конвертировать валюту.







Удобный и быстрый сервис по доставке еды. Пользуется популярностью среди местных жителей.







Если вы хотите переехать в Армению или просто заинтересованы изучением языка, то это приложение вам пригодится. Уделяя десять минут в день, вы сможете выучить базовый армянский.







Локальный сайт, через который легко найти квартиру, дом или комнату.











Сервис управления очередями. Через приложение можно записаться в банк, парикмахерскую, салон красоты и другие места онлайн.







Это официальный туристический сайт Еревана. Здесь множество полезной информации о городе на английском и русском языках — от транспорта и основных культурных достопримечательностей до экскурсионных туров и афиши мероприятий.







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Idram — крупнейшая платежная система в Армении. Ее можно использовать в режиме онлайн при платежах и переводах, используя электронные деньги.