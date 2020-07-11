Прием в вузы Кыргызстана в 2020 году будет проходить онлайн

Цель системы — обеспечить безопасность и создать равные условия для всех категорий абитуриентов.
Система АИС предоставит абитуриентам возможность подачи заявления для участия в конкурсе на зачисление в вузы КР в электронной форме, а также минимизировать влияние приемной комиссии учебного заведения на ход и итоги конкурса.
Алгоритм действия абитуриента:
— регистрация. Абитуриенту необходимо пройти процесс регистрации на сайте 2020.edu.gov.kg, получив СМС на номер телефона и заполнив информацию в профиле
— выбор вуза. В списке указанных вузов нужно определиться с направлением и профилем
— подача заявки. После этого выбрать вуз, направление и подать электронный талон ОРТ
— зачисление. После рекомендации вуза подтвердить свое желание обучаться по выбранной специальности.