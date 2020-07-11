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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Прием в вузы Кыргызстана в 2020 году будет проходить онлайн
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Сегодня в 10:44

Прием в вузы Кыргызстана в 2020 году будет проходить онлайн

Прием абитуриентов на 2020-2021 учебный год будет полностью осуществляться в онлайн-формате. Специально для этого была разработана Автоматизированная информационная система «Абитуриент Online».

Цель системы — обеспечить безопасность и создать равные условия для всех категорий абитуриентов.

Система АИС предоставит абитуриентам возможность подачи заявления для участия в конкурсе на зачисление в вузы КР в электронной форме, а также минимизировать влияние приемной комиссии учебного заведения на ход и итоги конкурса.

Алгоритм действия абитуриента:

— регистрация. Абитуриенту необходимо пройти процесс регистрации на сайте 2020.edu.gov.kg, получив СМС на номер телефона и заполнив информацию в профиле
— выбор вуза. В списке указанных вузов нужно определиться с направлением и профилем
— подача заявки. После этого выбрать вуз, направление и подать электронный талон ОРТ
— зачисление. После рекомендации вуза подтвердить свое желание обучаться по выбранной специальности.

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#образование #кыргызстан #вузы
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