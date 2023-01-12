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Прием документов на стипендию «Болашак» начался в Казахстане
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Сегодня в 10:12

Прием документов на стипендию «Болашак» начался в Казахстане

В Казахстане стартовал первый этап приема документов на международную стипендию «Болашак».

Первый этап продлится до 27 января. Конкурсный отбор претендентов начнется 20 января и будет проводиться до конца года. Заявки принимают через eGov.kz.

Следующие этапы приема документов планируются весной, летом и в начале осени:

— второй — с 3 по 28 апреля

— третий — с 5 июня по 7 июля

— четвертый — с 17 июля по 15 сентября.

В 2023 году стипендию «Болашак» смогут получить 395 желающих пройти обучение в магистратуре и резидентуре и 50 будущих докторов наук. 110 стипендий выделили на прохождение стажировок.

В перечень рекомендованных для участников программы вузов входят 236 учебных заведений 27 стран. Кроме того, имеется перечень из 262 приоритетных специальностей. В программе появились квоты для инженеров и медиков.

Источник: informburo.kz

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