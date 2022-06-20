Президент Narxoz University об открытии нового технологичного и экологичного кампуса

Мирас Дауленов, город — Алматы, Президент Narxoz University

О Narxoz University





О планах развития университета





О реконструкции вуза





Об открытии кампуса





Нархоз — университет с большой историей.60 лет лет назад университет был создан путем выделения экономического факультета из состава КазГУ, чтобы готовить кадры для продвижения экономических реформ. Задача была выполнена успешно. Нархоз зарекомендовал себя кузницей экономических кадров. Многие выпускники работают в бизнесе или на государственной службе. Среди них несколько министров, включая Министра финансов.Мы принимаем традиции, но развиваем и новые направления. Выбираем сложные направления, где нет конкурентов. Поэтому в 2016 году прошел ребрендинг университета. Мы вернулись к первоначальному наименованию. Параллельно началась глубокая трансформация вуза. Была выстроена система корпоративного управления. С 2020 года Нархоз стал некоммерческим Акционерным Обществом. Теперь у нас есть три органа, которые работают в горизонтальном режиме: Совет директоров, Правление вуза и Академический совет.Совет директоров утверждает бюджет и стратегию, осуществляя контроль за ее исполнением.Правление занимается операционными вопросами, готовит планы и работает над имплементацией стратегии.Академический совет трудится над утверждением всех академических политик университета. А я, как президент, слежу за двумя вещами: исполнением стратегии и бюджета.Мы не могли игнорировать опыт, который получили во время пандемии.Основная задача — к 2025 году стать университетом, признанным на международном уровне. Вузом с аккредитованными образовательными программами и высокой научной репутацией. Это поможет притягивать талантливую молодежь со всей Центральной Азии и продвигать позитивные изменения в обществе. Мы ставим перед собой амбициозную цель — стать лучшим университетом в Казахстане.1. Продвижение академического превосходства. Каждый вуз выполняет определенную миссию в обществе через достижения своих выпускников.2. Формирование признанной научной репутации. Мы работаем над этим через публикации в международных журналах, коллаборации с партнерами и проведение совместных исследований. Перешли на международную классификацию преподавателей. Все наши профессора должны проводить исследования и публиковаться. От этого зависит их оклад.3. Создание модели эффективного управления вуза, которая могла бы транслироваться на другие учебные заведения.4. Увеличение количества иностранных студентов. Сегодня у нас обучается около 60 молодых людей из других стран. В планах увеличить это количество до 300.В Нархоз приходят не просто за образованием. А получают здесь нечто уникальное. Например, программы и курсы, которые больше никто не предлагает. Или репутацию вуза, которая признана во всем мире. Для этого мы проходим международные аккредитации. Например, FIBAA, EFMD. Это важно, если наши выпускники захотят продолжить обучение в Европе.Мы привлекаем студентов, которые будут совершать позитивные изменения в нашей экономике. Выделяем внутренние гранты. Нархоз — негосударственное учреждение, но обладатели государственных грантов идут к нам в университет. На бакалавриате бесплатно обучаются 44% студентов, в магистратуре — 71%, на программах докторантуры — 100%.Поэтому мы реализовали сложный проект реконструкции. Работали над тем, чтобы каждый уголок был удобным, значимым и полезным. Теперь у нас 112 лабораторий, 3 террасы, openspace-пространства. Каждая аудитория оснащена по максимуму: touch-панели, люминесцентные проекторы с высоким разрешением, Wi-Fi по всей территории, безопасность.Гордимся, что это экологичный кампус. Совместно с Институтом Устойчивого Развития и иранским партнером мы провели ряд исследований. Оказалось, что на территории нового кампуса за счет использования экологичных материалов и высадки свыше 30 000 многолетних растений снижен выброс монооксида углерода на 78%.Новый кампус соткан из опыта многих известных решений. Для удобства студентов мы выбрали удобную, эргономичную, качественную мебель. Создали двойную звукоизоляцию в кабинетах, выбрали свет, от которого не устают глаза. Продумали даже цвет мебели и штор. А для навигации использовали бионический стиль.Каштан — символ Нархоза, поэтому мы решили использовать его в брендбуках и цветах.В вузе есть пространства для студентов и преподавателей, где они могут пообщаться в более неформальной обстановке. В новом кампусе создана библиотека, которая соответствует трем главным международным стандартам: работа 24/7, использование классификации библиотеки конгресса США, Open library.10 июня прошла первая часть, где участвовали наши выпускники. Вечером была театральная постановка, где присутствовали ректоры других университетов, партнеры.В рамках второй части мы впервые провели «Нархоз Boot Camp» — это программа апгрейда выпускников. Будем продолжать это направление и обучать айтишников новому для рынка языку программирования RUST. Нархоз — единственный вуз в стране, кто работает над этим. Даем людям пожизненную гарантию бесплатно получать подобные знания. Программу даже заметили в Администрации Президента.На мероприятии выступали известные люди и рассказывали об изменениях на фондовых рынках. После посещения такого выступления студенты могут получить сертификат.Еще одно из событий — Carrier Affair. Это когда большие компании нанимают на работу наших выпускников. Гордимся, что компании приходят к нам за талантливыми студентами. Также мы провели День открытых дверей для абитуриентов.Наш кампус самый технологичный и экологичный. Такого больше нет ни у кого в Казахстане.