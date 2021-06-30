Prequel запустила венчурную студию для инвестиций в технологические стартапы

Разработчик приложения для редактирования фото и видео Prequel запустил одноименную венчурную студию, которая будет инвестировать $10 млн в год в стартапы в области ИИ, компьютерного зрения и визуального искусства на базе AR.

Стать резидентами венчурной студии смогут любые команды или индивидуальные предприниматели, создавшие технологические продукты, которые обладают перспективами быстрого роста.

Лучшие решения получат посевное финансирование, доступ к ресурсам и экспертизе, а также помощь внешних менторов. Prequel не ограничивает сумму инвестиций в каждый проект в обмен на мажоритарное участие, уточнили в компании.

В настоящее время компания проводит сбор заявок на участие в стартап-студии через онлайн-форму. Она оценит возможности технической реализации проектов, бизнес-логику и общий рыночный спрос. После рассмотрения заявок команда Prequel Venture Studio пригласит основателей в программу и будет работать с ними над дальнейшим развитием проектов.

Источник: incrussia.ru