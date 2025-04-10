Преподаватель из Англии о том, как переехал в Ташкент с семьей и почему остался в стране

Педагог из Англии Dillon Wolfe провел последние три года в Узбекистане. Мы поговорили с ним о том, как происходил его переезд и адаптация, и что удивило его в стране больше всего.

О себе

Я родом из Эссекса, региона на юге Англии. На данный момент живу в Ташкенте вместе с женой и тремя детьми — сыновьями 17 и 13 лет и четырехлетней дочерью.

Это наш третий год в Узбекистане. До переезда в Центральную Азию мы жили три года в Катаре, а еще раньше — пять лет в Хьюстоне.

До того как стать экспатами, мы жили в Великобритании, где моя жена работала учителем, а я был социальным работником по защите детей.

О переезде

В 2022 году мы покинули Катар в поисках нового приключения. Мы понимали, что найти школу для всех наших детей будет непросто. Компания, в которой мы работали в Техасе — Nord Anglia Education, имела школу в Ташкенте, и, как оказалось, у них были вакансии, подходящие для нас.

На тот момент мы ничего не знали о Центральной Азии. Даже сотрудница аэропорта Хитроу не знала, что Узбекистан — это страна. Именно тогда мы поняли, что переезжаем в место, которое не так уж известно остальному миру, сделав наше путешествие еще более захватывающим.

Первое, что мы сделали после того, как устроились в новом доме — отправились в ближайший KFC. У меня есть фотография, на котором мы сидим, ничего не понимая вокруг, и едим жареную курицу. Мы выбрали этот ресторан, потому что там был терминал самообслуживания на английском. Оказалось, что в Ташкенте не везде говорят по-английски, а русский — основной международный язык.

Чтобы адаптироваться к жизни в Узбекистане, нам понадобилось время, особенно нашим детям. Хотя в школе британская программа, большинство учеников — местные, и в общении доминируют русский и узбекский.

Тем не менее, с помощью местных коллег и Google Переводчика мы преодолели эти трудности.

О деятельности

Я работаю учителем начальных классов в British School of Tashkent. Также руковожу этапом Upper Key Stage 2, где курирую команды учителей пятого и шестого классов.

Помимо уроков, у меня много других обязанностей: я поддерживаю коллег в их профессиональном развитии, слежу за тем, чтобы учебная программа соответствовала нашим стандартам, а успехи каждого ребенка соответствовали ожиданиям как нашим, так и их родителей.

Мне всегда нравилось поддерживать детей и заботиться об их благополучии. Когда мы решили переехать за границу, мне нужно было выбрать профессию, которая подходила бы и с профессиональной, и с финансовой точки зрения. Преподавание оказалось самым естественным выбором.

Лучшая часть работы учителя — это возможность построить хорошие отношения с детьми, наблюдать за моментами их становления и превращения в хороших граждан и добрых людей.

Об Узбекистане

Узбекистан явно на подъеме. Мне нравится, что каждый раз, когда мы едем по городу, видим что-то новое: постоянно строятся здания, запускаются интересные проекты. Есть ощущение, что здесь начинается что-то действительно захватывающее.

Одно из последних достижений — Tashkent City Mall, который впечатляет своей роскошью. Это настоящий кусочек Ближнего Востока.

Больше всего в Узбекистане меня удивила погода. В нашу первую зиму температура опускалась до -25°C. Я до сих пор помню, как мы ходили по Korzinka, укутанные в несколько слоев одежды, даже в помещении, пытаясь сделать покупки при минусовой температуре. А летом жара достигает +50°C, и это, по крайней мере, дает возможность хорошо загореть.

О традициях и людях

В Узбекистане много того, что можно полюбить. Одна из популярных закусок — самса — выпечка с мясом и картофелем. В Корнуолле, где я вырос, тоже есть традиционное блюдо — корнуольский пирожок. Каждый раз самса напоминает мне его, и это невероятно вкусно.

И, конечно, плов. Насколько я знаю, в каждом регионе Узбекистана есть своя версия этого блюда, и местные гордятся своими рецептами. Плов всегда вкусный. И хотя я не всегда могу точно сказать, самаркандский он или ташкентский, главное — наслаждаться!

Еще одна замечательная традиция — Навруз. Это праздник, полный ярких красок, энергии и позитива.

Меня часто спрашивают друзья и коллеги из других стран: «Что мне больше всего нравится в Узбекистане?». Мой ответ всегда один и тот же — люди. Узбекистан — одно из самых безопасных мест, где мы когда-либо жили. А люди здесь невероятно дружелюбные и гостеприимные. Даже несмотря на языковой барьер, они терпеливо ждут, пока я достану телефон и начну говорить через Google Переводчик.

Я уже немного выучил русский язык, по крайней мере, могу заказать капучино, а также освоил базовые приветствия на узбекском. Но больше всего меня покорила местная традиция приветствия, которую я точно заберу с собой на всю жизнь. Узбекские мужчины при встрече смотрят в глаза, прижимают правую руку к сердцу, слегка кланяются. Этот жест кажется мне глубоко уважительным и искренним.

О планах

Мы прекрасно устроились в Узбекистане и не планируем уезжать в ближайшее время. В Центральной Азии еще так много мест, которые хочется изучить. Мы надеемся посетить соседние страны — Казахстан и Кыргызстан, а также другие древние и интересные уголки этого региона.