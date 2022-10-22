Премия Tribune будет присуждена 3 ноября

3 ноября в Алматы в рамках рекламного регионального форума RAF-2022, в Доме приемов Бакшасарай, состоится торжественная церемония награждения победителей премии Tribune.

Премия Tribune в этом году пройдет во второй раз, она является единственной в своей отрасли в Казахстане и Центральной Азии. Номинантами премии стали герои эксклюзивных интервью, спецпроектов и новостей, опубликованных онлайн-изданием с 5 ноября 2021 года по 3 октября 2022 года.

Голосование стартовало 14 октября и продлится до 25 октября включительно. Номинанты — герои эксклюзивных интервью, спецпроектов и новостей, топ-представители зарубежной и локальной рекламно-медийной и маркетинговой сфер.

Отдать свой голос за наиболее интересный и полезный материал можно на сайте премии.

Премия будет вручена по следующим номинациям:

— лучшее интервью

— лучший спецпроект

— лучшая статья

— лучшая локальная новость.

В результате голосования будут определены по три финалиста в каждой категории. В конце октября шорт-лист номинантов будет опубликован на сайте премии и в Tribune.kz. После этого шорт-лист будет подан судьям, которые и выберут победителей.

В состав жюри вошли известные и авторитетные представители индустрии рекламы, маркетинга и PR:

— Валерий Маштаков, управляющий партнер IM Service Казахстан

— Аида Татаева, Chief Operating Officer, Qamalladin Mediа

— Олеся Колесниченко, эксперт по PR и коммуникациям, автор книги «PR по-азиатски»

— Денис Филенков, директор по стратегическому планированию DASM Group

— Аршат Бахтыгали, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью McDonald’s Kazakhstan.

Лауреатам премии будут вручены Ноутбуки NEO 14A Celeron от TECHNODOM.

Во время церемонии также будет проведен розыгрыш десяти микроволновых печей Ava AVE-20S среди гостей мероприятия. Также Tribune разыграет сертификаты на размещение материалов в онлайн-издании между компаниями, а за диджейским пультом будет Асхат Ускембаев, официальный представитель фестиваля «Каннские Львы» в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане и основатель «Школы Креативной Смелости Асхата Ускембаева».

Партнеры премии: Technodom, «Банк Евразийский».

Организатором RAF выступает Центрально-Азиатская рекламная ассоциация — ЦАРА.

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