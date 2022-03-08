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Премия Independent Spirit Awards 2022 объявила список победителей
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Сегодня в 09:26

Премия Independent Spirit Awards 2022 объявила список победителей

«Потерянная дочь» стала победителем на 37-м ежегодном конкурсе Independent Spirit.

Фильм был назван лучшим полнометражным фильмом, а Мэгги Джилленхол получила награды за лучший сценарий и лучшую режиссуру. Хотя она дважды была номинирована как актриса, это были ее первые номинации и победы как сценариста и режиссера.

Среди других победителей: Тейлор Пейдж за лучшую женскую роль, Саймон Рекс за лучшую мужскую роль, Трой Коцур за лучшую мужскую роль второго плана и Ахмир Томпсон за лучший документальный фильм. Рут Негга была названа лучшей женщиной второго плана, а «Веди мою машину» был признан лучшим международным фильмом.

Полный список победителей был опубликован на сайте церемонии.

Источник: nachedeu.com

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