Премия «Грэмми» ввела новые номинации

Академия звукозаписи объявила о пяти новых категориях «Грэмми» которые будут присуждаться в 2023 году.

На 65 премии, которая пройдет в 2023 году, национальная академия искусства и науки звукозаписи будет выдавать приз за «Лучший саундтрек к играм». Кроме того, появились категории «Лучший саундтрек к играм», «Лучший альбом в жанре spoken word», «Лучшее выступление в жанре альтернатива» и «Лучшее выступление в жанре американа». В 2023 году также будет вручаться специальная награда «Лучшая песня для социальных перемен».

Изменения происходят благодаря ежегодному процессу приема предложений от создателей музыки и профессионалов, входящих в ее состав, а также в рамках обязательства организации развиваться в соответствии с постоянно меняющимся музыкальным ландшафтом.

Источник: tengrinews.kz