Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
premiya-gremmi-vvela-novye-nominacii
Премия «Грэмми» ввела новые номинации
85
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:27

Премия «Грэмми» ввела новые номинации

Академия звукозаписи объявила о пяти новых категориях «Грэмми» которые будут присуждаться в 2023 году.

На 65 премии, которая пройдет в 2023 году, национальная академия искусства и науки звукозаписи будет выдавать приз за «Лучший саундтрек к играм». Кроме того, появились категории «Лучший саундтрек к играм», «Лучший альбом в жанре spoken word», «Лучшее выступление в жанре альтернатива» и «Лучшее выступление в жанре американа». В 2023 году также будет вручаться специальная награда «Лучшая песня для социальных перемен».

Изменения происходят благодаря ежегодному процессу приема предложений от создателей музыки и профессионалов, входящих в ее состав, а также в рамках обязательства организации развиваться в соответствии с постоянно меняющимся музыкальным ландшафтом.

Источник: tengrinews.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#сша #премия #новое #грэмми #номинации
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
EPAM Uzbekistan открыл набор на бесплатные тренинги для разработчиков
1980
Галымжан Молданазар прибыл в Нью-Йорк
2785
В каком режиме работают банки в Казахстане
4156
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.