Премьера трейлера фильма о легендарной группе «Дос-Мукасан» прошла в Москве

Премьера трейлера фильма о легендарной группе «Дос-Мукасан» прошла на Московском международном кинорынке «Российский кинобизнес».

Трейлер кинокартины режиссера Айдына Сахамана был презентован в одном из ключевых блоков проектов из стран Центральной Азии. В Москву приехали 12 делегаций, которые представляют ведущие кинокомпании и фонды Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Будет представлено более 200 фильмов.

В основу сценария нового казахстанского кинопроекта легла история о легендарном вокально-инструментальном ансамбле «Дос-Мукасан». Съемки художественного фильма ведутся с 2020 года, а премьера фильма запланирована в следующем году.

В главных ролях в фильме заняты Мейргат Амангельдин в роли Досыма Сулеева, Максат Сабитов в роли Мурата Кусаинова и Елдос Шайкенов в роли Хамита Сынбаева. Также одну из главных ролей исполнил вайнер Артур Аскарулы. Фильм снят при участии Государственного центра поддержки национального кино.

Источник: tengrinews.kz