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Премьера телеверсии балета «Шелковый путь» состоится в августе
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Сегодня в 10:45

Премьера телеверсии балета «Шелковый путь» состоится в августе

В конце августа в эфире казахстанских телеканалов пройдет показ телеверсии балета «Шелковый путь», премьера которого с большим успехом состоялась в июне текущего года.

В июле на сцене столичного театра «Астана Балет» проходили съемки экранной версии двухактного полотна «Шелковый путь». Балетмейстером-постановщиком выступила Мукарам Авахри, главный балетмейстер театра, заслуженный деятель Казахстана, режиссером — Тахир Алиев. В спектакле зрители увидят полюбившихся артистов театра «Астана Балет»: Дарину Кайрашеву, Айнур Абильгазину, Анар Дукиеву, Каламкас Орынбасарову, Наталью Фернандес-Менес, Ансаган Кобентай, Асель Жангаскаеву, Сундета Султанова, Фархада Буриева, Уэсли Карвальо, Артура Эдсона и других.

В создании балетного спектакля приняли участие талантливые деятели искусства: автор либретто — Бахыт Каирбеков, заслуженный деятель Казахстана, композиторы — Ренат Гайсин, Арман Амар, Владимир Иванофф и Омар Фарук Текбилек, ассистент балетмейстера - Айжан Жунисова, художники по костюмам — Асель Шалабаева и Дина Буксикова, сценограф — Аскар Искаков, видеохудожник — Нурлан Керей, художник по свету — Роберт Даутов.


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