Премьера фильма «Уроки казахского» пройдет в Париже

Мировая премьера фильма «Уроки казахского» известного казахстанского режиссера Ермека Шинарбаева пройдет в Париже 10 декабря.

Показ состоится в рамках кинофестиваля Festival Du Film Kazakhstanais, посвященного 30-летию независимости Казахстана.

Мелодрама рассказывает историю любви успешной Сабины и учителя казахского языка Армана, который со своей невестой ожидает рождения сына. Уроки языка для Сабины становятся уроками любви, которые она должна понять.

Съемки картины проходили в январе 2019 года в Алматинской области. Оператором выступил Андрей Маслов, композитором — Актоты Раимкулова.

Кроме фильма «Уроки казахского», на фестивале будут показаны такие казахстанские картины, как «Желтая кошка», «Конокрады», «Томирис», а также пройдут ретроспективные показы классики.

Источник: tengrinews.kz