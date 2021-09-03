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Премьера фильма режиссера из Казахстана состоится на кинофестивале в Пусане
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Сегодня в 10:58

Премьера фильма режиссера из Казахстана состоится на кинофестивале в Пусане

Новый фильм режиссера Шарипы Уразбаевой «Қызыл анар» — Pomegranate вошел в основную конкурсную программу 26-го Пусанского кинофестиваля в Южной Корее.

Картина «Кызыл анар» представлена в номинации New Currents. Кроме фильма казахстанки, в данной категории представлены еще десять лент из Ирана, Японии, Южной Кореи, Китая, Индии, Вьетнама. Жюри выберет двух победителей, каждому из которых гарантирован приз в размере 30 тысяч долларов.

Главные роли в киноленте исполнили актеры Айнур Бермухамбетова и Болат Момынжанов. Оператором и художником фильма выступили Жандос Жумабаев и Нурболат Жапаков.

Съемки картины прошли в рекордные сроки — всего 12 дней. Основной локацией была выбрана Алматинская область. Съемочный процесс завершился в августе 2020 года.

Источник: tengrinews.kz

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#южнаякорея #казахстанскоекино #кинофестиваль #пусан #шарипауразбаева
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