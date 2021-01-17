Премьера фильма «Годзилла против Конга» пройдет одновременно в кинотеатрах и на HBO Max

Фильм «Годзилла против Конга» режиссера Адама Вингарда выйдет одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max.

Warner Bros. Выпустит картину 26 марта. О своем желании сделать синхронный релиз ленты киностудия сообщила еще в декабре, однако компания Legendary тогда выпустила против.

Студиям удалось договориться о гибридном прокате. Теперь картину о столкновении двух легендарных монстров из дилогии «Годзилла» и боевика «Конг: Остров Черепа» все-таки можно будет посмотреть онлайн.

Источник: daily.afisha.ru