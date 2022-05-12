Представлен первый полноразмерный прототип электрического аэротакси Air One

Израильская компания Air представила в США полноразмерный прототип двухместного электрического летательного аппарата Air One с вертикальными взлетом и посадкой, который можно использовать как аэротакси.

Air One представляет собой элегантный октокоптер с двумя расположенными поперек посадочными местами. Максимальная масса груза составляет 200 килограммов. Особая конструкция крыльев обеспечивает аппарату относительно простую динамику полета и невысокую цену, а программа обучения пилота занимает всего 16 часов.

Машина предназначена для развлекательных целей, и управлять ей будут преимущественно любители. Максимальная скорость составляет 250 километров в час. Запас хода достигает 177 километров, а быстрая зарядка позволяет всего за час набирать 100 % аккумулятора.

В III квартале 2022 года стартуют полномасштабные испытания полноразмерного прототипа, в 2023 году компания подготовит сертификационный прототип, а в 2024 году Air One начнут поставляться покупателям. Компания адресовала электролет исключительно частному потребителю — о воздушном такси речи не идет. Air One поступит в продажу по цене $150 000.

Источник: 3dnews.ru