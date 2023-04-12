Председатель правления Gross Insurance о принципах управления, важных качествах руководителя и ценности здорового сна

Председатель правления страховой компании Gross Insurance рассказал о том, почему просыпается в 05:00, как это помогает быть хорошим руководителем и какие качества важны для управленца.





Отабек Назаров, 42 года, город — Ташкент, Председатель правления страховой компании, facebook

О карьере и развитии компании

Я родился в Ташкенте. С юного возраста у меня появился интерес к финансам и изучению рисков. Я учился в гимназии с углубленным изучением математики и иностранных языков. Окончил Ташкентский государственный экономический университет, а позже Банковско-финансовую академию Республики Узбекистан.

Был период, когда передо мной стоял выбор: уйти в частный сектор с большим количеством возможностей или изучить новое на тот момент направление — страхование. Я выбрал второе. Это стало вызовом самому себе, так как отрасль проходила этап начала активного развития.

В конце 2005 года я начал работу стажером в Межбанковской страховой компании IShONCh, где через время стал первым заместителем генерального директора. К 2011 году я был главным инспектором Государственной инспекции по страховому надзору при Министерстве финансов Республики Узбекистан. Тогда наша комиссия выдала лицензию компании Gross Insurance, которую я возглавил спустя десять лет.

Gross Insurance начала активную деятельность в 2012 году. Компания из года в год стабильно набирала обороты развития. А в 2016 году все показатели взлетели вверх. Мы были лидерами среди страховщиков по темпу роста на рынке, суммы уставного капитала, норматива маржи, платежеспособности и так далее.

Один из ключевых факторов развития — получение лицензии на право осуществлять страховую деятельность по всем видам обязательного страхования. Лицензия увеличила портфель услуг, который предоставляла сильнейшая команда управленцев. Правильное утверждение: «Люди — главный актив в любой отрасли».

В 2018 году у нас было 117 филиалов по всей стране. Gross Insurance стала первой и единственной за 25 лет частной компанией, которая заняла лидирующую строчку в рейтинге, обойдя государственные страховые компании. Последние годы мы уверенно находимся в топ-5 страховых компаний Узбекистана. В 2022 году рынком страховых услуг было рассмотрено 124 939 страховых претензий, из них порядка 48% было урегулировано нашей компанией.

В 2022 году узбекский рынок страхования открылся миру как перспективная ниша для диверсификации рисков. Сегодня масштабы строительства, развития экономики, открытия новых компаний слишком большие. Ни одна компания внутри страны не сможет взять на себя многомиллиардные риски. Поэтому мы начали работу по направлению перестрахования, работая с компаниями по всему миру. Отдаем часть своих рисков и готовы взять на себя чужие. С 2017 года активно посещаем выставки и тематические мероприятия за границей, чтобы стать частью мирового рынка страхования. Цифры показывают, что мы в правильном направлении. Рост компании по направлению перестрахования составил 87,6% в 2022 году относительно предыдущего года.

Gross Insurance получил международный рейтинг финансовой устойчивости на уровне B+ с прогнозом «стабильный» от ведущего международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

О корпоративной культуре





Мы давно ушли от строгой авторитарной модели управления, где многие процессы зависят от нескольких управленцев, а люди работают на пределе возможностей. Такая модель дает свои плоды в работе небольшой компании, в которой уместен микроменеджмент. Но по мере превращения ее в крупного игрока необходимо принять другие инструменты управления.

Как руководитель я ставлю себе цель: создать максимально комфортные условия работы. Мы разрешили ношение свободной формы одежды по пятницам.

В Gross Insurance действует система поощрения. Каждый год больше 20 специалистов, показавших лучшие результаты, отправляются за счет компании в отпуск за рубеж. Дважды в год стараемся вырваться на природу, где проводим корпоративные тимбилдинги, заряжаемся энергией и просто дышим свежим горным воздухом.

Проводим тренинги, круглые столы, оплачиваем учебу сотрудников. Быть частью семьи Gross Insurance — увлекательно.

Каким должен быть руководитель

Руководитель должен брать на себя ответственность, уметь принимать решения, прогнозировать, анализировать, предвидеть события наперед, стратегически выстраивать процессы. Нужно уметь «читать» людей, не искать виноватых, а концентрироваться на решении проблемы с наименьшими потерями для бизнеса.

Руководитель должен создавать комфортные условия для работы и развития, где каждый может раскрыть свои лучшие знания и навыки.





Необходимо уметь слушать других, чтобы верно принимать решения. Здесь уместна цитата одного мыслителя: «Нельзя отменять свои решения, но можно принимать другие — альтернативные!». А это возможно только тогда, когда умеешь слушать мнения и получать обратную связь от других людей.

Важное качество для руководителя — хладнокровность. Нужно уметь оценивать события и принимать решения без эмоций. Быть честным с самим собой и людьми, которые верят в тебя. Я не знаю ни одного «нечестного» бизнеса, который проработал бы долгое время. Возможно, он громко выстрелит, но сгорит так же быстро, как фейерверк.

Руководитель должен уметь организовать работу большого количества людей. Чем больше компания, тем сложнее этот процесс. Мы не устраиваем часовые собрания каждую неделю. На мой взгляд, гораздо проще, когда все правильно распределено. Мы разбили все задачи в компании. Каждый несет ответственность за свой сектор. Я нахожусь в курсе всех дел, но решение принимает руководитель направления. Он тоже принимает на себя ответственность, осознавая последствия принятых ими решений.

Необходимо уметь слушать других, чтобы верно принимать решения

Руководитель компании — это грамотный управленец. Он может быть профессионалом в каком-то направлении, но не может быть специалистом в каждой сфере — от бухгалтерии до продаж. Еще нужно обладать качествами лидера, собрать вокруг себя команду, которой будешь доверять и которая будет с тобой.

О преимуществах и сложностях

Чтобы добиться успеха, нужно усердно учиться, трудиться и двигаться к цели. В какой-то момент ваше усердие будет оправдано сполна.

В Gross Insurance я ежедневно крутился в потоке принимаемых решений и их последствий. Понимал, что это приносит удовольствие. Мне нравится принимать решения, искать пути развития для компании.

Основные преимущества и недостатки в управлении упираются в одно — знания. Ты должен постоянно держать руку на пульсе, вникать в новости, быть в курсе событий, развиваться. К примеру, я владею английским и турецким языками, но на протяжении последних лет периодически беру языковые уроки. Гонка за квалифицированной версией себя порой утомляет. Если она не приносит тебе радости, чувства удовлетворения — ты врешь самому себе. А это самый короткий путь к распаду.

Планировать рабочее и личное время мне помогает опыт. В молодости я часто брал работу домой. Казалось, что 24 часов в сутки недостаточно, чтобы успеть все. Такой образ жизни не позволяет тебе уделять достаточно времени для семьи или себя самого. С годами становишься мудрее. Учишься правильно расставлять приоритеты и распределять свое время.

Я понял простую истину: чтобы верно распределять время, нужно вспомнить детство, где нужно было рано ложиться спать. Сегодня одно из моих правил — здоровый сон. Считаю, что большинство людей продуктивны в первой половине дня. Поэтому стараюсь ложиться в 21:00 и вставать в 05:00 – 06:00 утра. В таком режиме успеваю глубже вникнуть в работу и справляться с ее объемом, а также посвящать время второй работе. Где я: сын, муж и отец.

О планах

Сегодня мы достигли значительных успехов на местном рынке и хотим идти дальше. Получение IPO — главная задача в ближайшем будущем. В планах — привлечь иностранный капитал, вывести компанию на международный уровень.

Продолжим оказывать качественные страховые услуги соотечественникам, занимать лидерские позиции на внутреннем рынке.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе видим большой потенциал в отрасли перестрахования, особенно в международном бизнесе.