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Предприниматели о том, как строят бизнес с в IT-сфере, привлекают инвестиции и работают в разных странах
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07.05.2020

Предприниматели о том, как строят бизнес с в IT-сфере, привлекают инвестиции и работают в разных странах

5 интервью с технологичными предпринимателями об особенностях бизнеса в актуальной сегодня отрасли.


Какие навыки нужны успешному IT-предпринимателю

Адилет Маратов, 28 лет, город — Бишкек, основатель и CEO компании Reviro, @adiletmaratov

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Начинающие в сфере стартапов могут пойти в акселераторы. Они предоставляют менторов, помогают наладить бизнес-процессы.

Нужно пробовать, узнавать и разбираться каждый день. Мы с партнером начинали вдвоем и выросли до команды в 15 человек через 7-8 месяцев. Я смотрел курсы, читал книги по предпринимательству, а потом совмещал эти знания с тем, что знаю в IT. Это непрерывный процесс.

Начать можно с идеи, которую захочется реализовать. Она не обязательно должна быть новой, можно подглядеть — это нормально. Становление в качестве предпринимателя — только инструмент.

Подробнее здесь.

Как стартапу привлечь инвестиции: истории проектов FocusED now и UvU


Бахытжан Жакажанов, 27 лет, город — Нур-Султан, Product Manager в ORBI Prime Inc., @bakigramm


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В стартап-предпринимателе, как говорят в американском мире, должно быть три человека:

— hacker, отвечающий за техническую сторону продукта

— hustler, который занимается продвижением

— hipster, создающий дизайн.

Предприниматель всегда должен двигаться, никогда не быть довольным, решать проблемы и гореть этим. Ему нужно понимать, как расти, ведь привлечение первых ста юзеров — это одна стратегия, а от тысячи до миллиона — другая. Также он должен обладать визионерскими качествами, видеть проблемы рынка и уметь ставить цели.

Подробнее здесь.

Владимир Баринов о том, как создать успешный продукт в сфере технологий

Владимир Баринов, 39 лет, город — Астана, CEO, Producer of Vardix Group, barinov.pro


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К высшему образованию отношусь неоднозначно. Считаю, что оно нужно для того, чтобы научиться общаться. В университете ребят ждет обстановка, приближенная к рабочей.

Детям можно участвовать в бизнес-школах, которые учат предпринимательству. В нашей компании есть подразделение Vardix Junior. В ней состоят дети наших сотрудников. Обучаем их тому, что делаем.

Советую быть подписанным на социальные сети технопарков — они часто проводят мероприятия. Если посетить несколько из них, можно найти стажировку, попасть в действующую компанию, после чего устроиться на работу. А свое дело можно начать уже через несколько лет.

Подробнее здесь.

Как школьник из Казахстана создал стартап по разработке и запуску наноспутников в стратосферу

Абылайхан Мухамеджанов, 17 лет, город — Кокшетау, основатель стартапа SkillSat, @ablaaaym

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SkillSat — это образовательные наборы, с помощью которых группы учеников могут собрать собственный наноспутник и запустить его в стратосферу.

Наноспутники собираются в международном формате, который называется CubeSat. Он был создан около 20 лет назад в рамках договора между Калифорнийским и Стэнфордским университетами. Тогда один из профессоров дал студентам возможность собрать свой аппарат небольшого размера, который бы они смогли запустить в космос.

В результате этого сейчас во всем мире студенты создают небольшие квадратные спутники, размером 10х10х10 сантиметров — они помещаются в ладони. Их можно комбинировать, собирать из двух-трех или шести таких кубиков. Сборка отличается небольшой стоимостью, поэтому даже университеты и небольшие организации могут их запустить.

Подробнее здесь.

Алим Удербеков об особенностях бизнеса в сфере информационных технологий

Алим Удербеков, 33 года, основатель маркетплейса «ГдеМатериал», @alim_kz

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Во время учебы я работал по специальности, проходил практику в институте по управлению спутниками. Это интересная отрасль, но я не видел в ней перспектив для себя, поэтому принял решение двигаться в другом направлении.

Какое-то время поработал в консалтинге, откуда позже попал в школу предпринимательства «Яндекса». Там меня спросили, чем я хочу заниматься. Выбрал строительную отрасль, так как мой отец — инженер-строитель. С детства видел, что процесс стройки — неорганизованное дело. Поэтому хотел создать IT-платформу, которая решала бы все проблемы.

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#стартап #бизнес #предприниматель #технологии #it
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