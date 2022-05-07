Предприниматели о том, как строят бизнес с в IT-сфере, привлекают инвестиции и работают в разных странах

5 интервью с технологичными предпринимателями об особенностях бизнеса в актуальной сегодня отрасли.
Какие навыки нужны успешному IT-предпринимателю
Адилет Маратов, 28 лет, город — Бишкек, основатель и CEO компании Reviro, @adiletmaratov
Начинающие в сфере стартапов могут пойти в акселераторы. Они предоставляют менторов, помогают наладить бизнес-процессы.
Нужно пробовать, узнавать и разбираться каждый день. Мы с партнером начинали вдвоем и выросли до команды в 15 человек через 7-8 месяцев. Я смотрел курсы, читал книги по предпринимательству, а потом совмещал эти знания с тем, что знаю в IT. Это непрерывный процесс.
Начать можно с идеи, которую захочется реализовать. Она не обязательно должна быть новой, можно подглядеть — это нормально. Становление в качестве предпринимателя — только инструмент.
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Как стартапу привлечь инвестиции: истории проектов FocusED now и UvU
Бахытжан Жакажанов, 27 лет, город — Нур-Султан, Product Manager в ORBI Prime Inc., @bakigramm
В стартап-предпринимателе, как говорят в американском мире, должно быть три человека:
— hacker, отвечающий за техническую сторону продукта
— hustler, который занимается продвижением
— hipster, создающий дизайн.
Предприниматель всегда должен двигаться, никогда не быть довольным, решать проблемы и гореть этим. Ему нужно понимать, как расти, ведь привлечение первых ста юзеров — это одна стратегия, а от тысячи до миллиона — другая. Также он должен обладать визионерскими качествами, видеть проблемы рынка и уметь ставить цели.
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Владимир Баринов о том, как создать успешный продукт в сфере технологий
Владимир Баринов, 39 лет, город — Астана, CEO, Producer of Vardix Group, barinov.pro
К высшему образованию отношусь неоднозначно. Считаю, что оно нужно для того, чтобы научиться общаться. В университете ребят ждет обстановка, приближенная к рабочей.
Детям можно участвовать в бизнес-школах, которые учат предпринимательству. В нашей компании есть подразделение Vardix Junior. В ней состоят дети наших сотрудников. Обучаем их тому, что делаем.
Советую быть подписанным на социальные сети технопарков — они часто проводят мероприятия. Если посетить несколько из них, можно найти стажировку, попасть в действующую компанию, после чего устроиться на работу. А свое дело можно начать уже через несколько лет.
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Как школьник из Казахстана создал стартап по разработке и запуску наноспутников в стратосферу
Абылайхан Мухамеджанов, 17 лет, город — Кокшетау, основатель стартапа SkillSat, @ablaaaym
SkillSat — это образовательные наборы, с помощью которых группы учеников могут собрать собственный наноспутник и запустить его в стратосферу.
Наноспутники собираются в международном формате, который называется CubeSat. Он был создан около 20 лет назад в рамках договора между Калифорнийским и Стэнфордским университетами. Тогда один из профессоров дал студентам возможность собрать свой аппарат небольшого размера, который бы они смогли запустить в космос.
В результате этого сейчас во всем мире студенты создают небольшие квадратные спутники, размером 10х10х10 сантиметров — они помещаются в ладони. Их можно комбинировать, собирать из двух-трех или шести таких кубиков. Сборка отличается небольшой стоимостью, поэтому даже университеты и небольшие организации могут их запустить.
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Алим Удербеков об особенностях бизнеса в сфере информационных технологий
Алим Удербеков, 33 года, основатель маркетплейса «ГдеМатериал», @alim_kz
Во время учебы я работал по специальности, проходил практику в институте по управлению спутниками. Это интересная отрасль, но я не видел в ней перспектив для себя, поэтому принял решение двигаться в другом направлении.
Какое-то время поработал в консалтинге, откуда позже попал в школу предпринимательства «Яндекса». Там меня спросили, чем я хочу заниматься. Выбрал строительную отрасль, так как мой отец — инженер-строитель. С детства видел, что процесс стройки — неорганизованное дело. Поэтому хотел создать IT-платформу, которая решала бы все проблемы.
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