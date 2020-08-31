Предприниматели и спортсмены Центральной Азии о знаковых личностях и главных наставниках своей жизни

Елена Хрусталева, город — Алматы, спортсменка, тренер по пилатесу













На разных этапах жизни меня вдохновляли разные люди: родители, тренер. Папа настраивал бороться, менять, пробовать что-то новое, вдохновлял на медаль. Мама всегда заботилась, делала с нами уроки, занималась домом. Она научила спокойствию и терпению.

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Гаухар Каппарова, город — Алматы, соучредитель и СЕО компании G&G, @gg_almaty , @gg_nursultan





У меня был замечательный супруг, визионер, человек, который видел будущее и никогда не унывал. Был всегда увлечен чем-то новым, старался жить экологично. Он научил меня, что, помогая другим, становишься счастливее. После него осталось много добрых дел, которые мы продолжаем.

Также самые близкие люди и пример для меня — родители, которые в 16 лет переехали в Алматы из области. Они многого добились в жизни. Привили нам любовь к книгам, учебе. Они культурные и высокообразованные люди, прекрасно разбираются в искусстве, опере, музыке.

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Юрий Польский, город — Нур-Султан, вице-президент Федерации тенниса Казахстана













Я равняюсь на родителей, они для меня пример для подражания. Оба родом из маленьких сел, сами строили себя как личности и стали успешными, многого добились.

У меня амбициозное окружение. Это связано и со студенческими годами. В МГУ учатся разные люди, но все они креативные и амбициозные. Друзья со школы, которые до сих пор со мной, тоже разделяют эти ценности, стремятся стать лучше, добиться чего-то. И, конечно, семья, близкие — это моя основа.

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Хикмат Абдурахманов, 39 лет, город — Ташкент, предприниматель, сооснователь группы компаний HM Partners, Facebook





В первую очередь, на мое становление повлияли родители. Мой брат начал заниматься предпринимательством раньше всех в моем окружении. Поэтому я черпал знания о жизни, бизнесе, взрослении внутри семьи.

Дальше на моем пути были знаковые люди, которые стали источником знаний, мудрости. Те, с кем я общался в ходе работы, делал первые шаги. Я активно работал с Торгово-промышленной палатой Узбекистана, когда начинали свое дело. Председатель ТПП 15 лет назад был одним из моих главных наставников.

Потом такую роль играли активные бизнесмены в Узбекистане, с которыми мы дружим до сих пор. Большое влияние на меня оказали преподаватели и наставники из других стран, у которых я учился в Великобритании, Америке, Сингапуре и Китае.

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Азис Абакиров, 39 лет, город — Бишкек, основатель Парка высоких технологий Кыргызской Республики и IT-академии, Facebook





Мой первый учитель, самый надежный консильери — отец. Также большое влияние оказала мама. Папа — практик, а мама — духовный учитель. Воспитание в нашей семье сводилось к свободе, демократии. Мы, дети, выбрали свой путь сами. Единственное, отец всегда учил нас служить обществу, людям, быть полезным своему народу. А его, в свою очередь, учил его отец. Все наши деды и прадеды посвящали жизнь своему народу.

Моими учителями были первые кыргызские предприниматели, кыргызские творцы, которые сформировались за годы независимости.

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Ардак Абижанов, 35 лет, город — Алматы, предприниматель, Facebook , @ardak1





Отец был и остается для меня главным примером мужчины, профессионала, отца и мужа. Он из детдома, вырос в простой семье, смог достичь высоких позиций, занимался бизнесом, создал семью, вырастил троих детей, дал воспитание, образование. Он мой главный ментор, которым я всегда восхищался. Ценности, жизненный опыт, который они с мамой передали мне, оказали большое влияние на формирование моей личности.

Я младший в семье, у меня есть два брата, которые старше меня на 7 и на 10 лет. Я рос со взрослыми, общался с друзьями своих братьев. Эта среда помогла быстрее повзрослеть, стать самостоятельнее.

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Орзубек Назаров, 53 года, город — Бишкек, боксер, вице-президент Федерации бокса Кыргызстана, facebook





Мой ангел-хранитель — моя бабушка. Долгое время мы жили в одном большом доме: папа, мама, бабушка и дедушка, братья и сестры. Почти год я жил с бабушкой в одной комнате, спал на раскладушке. Бабушка прожила больше 90 лет, была мудрым человеком. Я многому у нее научился: вере, спокойствию, умению говорить и слушать.

Также на меня сильно повлияли родители. Я благодарен жизни, что последние годы была возможность пожить с ними вместе. Я построил дом и забрал родителей из Канта в Бишкек. В молодости я практически не был дома, а в тот период мог прийти домой и поспать у мамы на коленках.

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Анна Яковлева, город — Алматы, совладелица и генеральный директор Actual Optic, основатель Optical Academy и центра профилактики и восстановления зрения Pro-Vision, @anna_v_yakovleva





Главный человек в моей жизни — супруг. Он мой самый близкий друг. Мы познакомились в сложное для меня время. Он талантливый предприниматель, сильный стратег и при этом добрый, душевный, щедрый. Многие вещи я все еще перенимаю от него, многим уже наполнена.

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Гульбахор Хасанова, город — Алматы, продюсер, основательница «Казахстанской Медиа Академии», тренер по медийности и личностному росту, актерскому и ораторскому мастерству, системный расстановщик, радиоведущая, интервьюер, актриса, сценарист, режиссер, @gulbakhorkhassanova





Мои родители — их голоса и поддержка всегда со мной. Мои учителя — их было немало, и каждый из них велик. Мои самые близкие — это избранные, которые заглянули в мой мир глубже остальных. Мои дети — это бесконечное счастье и восторг. Мои ученики — это то, что мотивирует меня становиться с каждым днем лучше.

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Максим Барышев, город — Алматы, основатель группы компаний «Учет», Facebook









Большое значение в моем становлении сыграла мама. Она работала химиком-технологом, но после развала Советского Союза эта профессия перестала быть востребованной, поэтому она перепрофилировалась и стала бухгалтером, а затем аудитором. Мой бизнес связан с бухгалтерией, потому что я сделал его для мамы и для таких людей, как она, чтобы им было комфортно получать информацию и были доступны последние технологии в обучении и повышении квалификации.

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