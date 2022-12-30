Праздничные встречи Halyk Bank и партнеров

27 декабря состоялось важное мероприятие для партнеров Halyk Bank, которое проходило в Rixos President Astana.

Подведение итогов 2022 года — один из важных моментов праздничного завтрака, где встретились разные друзья банка и поделились своими впечатлениями.





Жанар Рахимова, город — Астана, директор регионального филиала Halyk Bank

Я работаю в Halyk Bank 28 лет, а в Астане живу 18 лет. Для меня это замечательный город с интересными людьми.



Cегодня мы собрали наших клиентов, чтобы подвести итоги года за праздничным завтраком. Клиенты банка — это уже почти семья, поэтому такие мероприятия должны уже быть традицией, чтобы проговаривать свои планы в начале года, а в конце подводить итоги. Такие взаимоотношения приводят к хорошему партнерству и долгой работе. Например, сегодня тут есть клиенты, работающие с нами уже четверть века. Мы гордимся этим партнерством.

Тимур Вольтман, город — Астана, директор ТОО Westa-Forse

Мы работаем на рынке уже больше 13 лет и все это время сотрудничаем с Halyk Bank, потому что атмосфера очень теплая, ребята отзывчивые и чуткие. Мы уже одна семья. Спасибо им за это.

Гульнара Байсарина, генеральный директор ТОО SELENA INSULATIONS — СЕЛЕНА ИНСУЛЕЙШНС

СЕЛЕНА ИНСУЛЕЙШНС — производитель и дистрибьютор строительной химии. На мировом рынке занимаем третье место. В Казахстане работаем уже 20 лет.

С Halyk Bank мы начали сотрудничать в прошлом году, так как наша компания начала активно расширяться, а нам нужен был надежный партнер.

Одним из важных пунктов для нас стал менеджмент Halyk Bank — это клиентоориентированный персонал, сервис и удобство использования приложения.

Хотела поблагодарить Halyk Bank за внимание, умение идти навстречу нашим предпочтениям и пожеланиям. Сильная команда с крутым персоналом!

Олеся Струкова, главный бухгалтер ТОО Экспромт -3, ИП Нигай К. А.

ТОО Экспромт -3, ИП Нигай К.А. — партнер Halyk Bank относительно недавно, но нам подошли все условия для общего сотрудничества. На момент выбора подходящего партнера все банки уже подняли ставки, а Halyk Bank оставил те ставки, которые были удобны именно нам.

Нам нравится работа менеджеров Halyk Bank, которые все сами решают. Если это электронные помощники, то там все происходит онлайн, что удобно. Например, у нашей компании и Halyk Bank есть синхронизация программ, а у других банков такой возможности нет. Это ручной труд, от которого мы ушли.

Желаю Halyk Bank дальнейшего процветания!

Адина Кунакбаева, директор ТОО АХК ДАРКАН ДАЛА

Последние полгода мы сотрудничаем с Halyk Bank, что для нас важно, потому что в такое сложное время банк уделил нам время, а сотрудники банка способствовали взаимовыгодному партнерству.

Мобильность, профессионализм, внимание к деталям и молниеносное решение всех важных вопросов — вот те характеристики, на которые мы обратили внимание в работе Halyk Bank.

Желаем не останавливаться на достигнутом, расти и учиться!





В честь мероприятия Halyk Bank дарил различные подарки, в том числе разыгрывал фены Dyson. Для Halyk Bank важна забота о своих партнерах, потому что именно внимательное отношение делает связи прочнее, а отношения доверительнее.