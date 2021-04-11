Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
prada-kak-semeynaya-kompaniya-prevratilas-v-samyy-populyarnyy-modnyy-dom
Prada. Как семейная компания превратилась в самый популярный модный дом
95
/
/

Вчера в 20:50

Prada. Как семейная компания превратилась в самый популярный модный дом

Что мы знаем о бренде Prada, и как одежда и аксессуары от семьи Прада стали самыми желанными в мире.


О бренде


Prada — итальянский дом моды, специализирующийся на производстве одежды, обуви и аксессуаров. Штаб-квартира расположена в Милане.

3.jpg

История бренда началась в Милане в 1913 году, когда Марио Прада, основатель бренда, открыл магазин по продаже дорожных сумок. Используя экзотическую мягкую кожу моржей, Марио сумел привлечь внимание влиятельных клиентов по всему миру. Тогда компания носила название Fratelli Prada, «Братья Прада». В 1958 году руководство компанией взяла на себя дочь Марио Прада — Луиза.

В 1970 году коллекции одежды от Prada стали продаваться не только в Европе, но и в Америке. Изысканные аристократические сумки, декорированные кристаллами, а также украшенные редкими породами дерева и панцирем черепахи, стали неизменным символом роскошного образа жизни. Однако, несмотря на внешнюю привлекательность, сумки от Prada казались громоздкими, поэтому их плохо покупали, а самой компании грозил финансовый кризис. Тогда в 1979 году управление фирмой взяла в свои руки внучка основателя марки — Миучча Прада.

В 1983 вышла первая коллекция обуви, а в 1989 — первая коллекция одежды. На показе были представлены линейки монохромных вещей, с простыми линиями. Преобладал черный цвет, не было никаких пестрых деталей. Это в корне отличалось от ярких и открыто сексуальных коллекций других дизайнеров.

2.jpg

В 1993 году Prada представила новый бренд — Miu Miu. Miu Miu — альтер эго Миуччи Прада, с самого начала служит площадкой для новых идей и смелых экспериментов. В начале 90-х годов запустила собственную линию солнцезащитных очков. Причем очки были выполнены в толстых квадратных оправах самых ярких цветов, за что покупатели и прозвали их «Безобразная Prada». Тем не менее, уже через несколько лет очки превратились в визитную карточку бренда.

В 1997 году Прада выпустила коллекцию для мужчин. В ней были представлены одежда, обувь и сумки в стиле casual-sport и пригодные для ношения в любую погоду.


В чем уникальность


4.jpg

В 2006 году модный дом стал еще более узнаваемым благодаря фильму «Дьявол носит Prada». В нем все героини появлялись в основном в одежде, а также обуви и аксессуарах этого модного дома. В 2012 Prada снова «засветилась» в фильме, на этот раз в «Великом Гэтсби». Дом сшил яркую коллекцию из 40 костюмов в стиле арт-деко. Фильм получил награду за лучшие наряды.


1.jpg

В мае 2007 года Prada вместе с производителем сотовых телефонов LG Electronics создали телефон LG Prada (KE850). А в 2009 году в Европе начались продажи KF900, второго поколения телефона. Телефон подключался к наручным часам Prada Link, так что владелец мог просматривать текстовые сообщения на дисплее часов. В конце 2011 года вышло третье поколение LG Prada — Android-смартфон LG P940. Кроме стильного внешнего вида телефон отличается высоким уровнем технических характеристик.



Источник: wikipedia.org, alamode.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#италия #мода #модныйбренд #prada
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Какие фильмы вошли в десятку лучших за последние 10 лет
17071
Максим Свобода и Кристина Кошелева о «Песнях» на ТНТ и о том, что делали на карантине
11716
SANDSHOW ASTANA: НАС ВДОХНОВЛЯЮТ ИСТОРИИ КОТОРЫЕ МЫ РИСУЕМ
7349