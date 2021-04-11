Prada. Как семейная компания превратилась в самый популярный модный дом

Что мы знаем о бренде Prada, и как одежда и аксессуары от семьи Прада стали самыми желанными в мире.







О бренде





Штаб-квартира расположена в Милане.

История бренда началась в Милане в 1913 году, когда Марио Прада, основатель бренда, открыл магазин по продаже дорожных сумок. Используя экзотическую мягкую кожу моржей, Марио сумел привлечь внимание влиятельных клиентов по всему миру. Тогда компания носила название Fratelli Prada, «Братья Прада». В 1958 году руководство компанией взяла на себя дочь Марио Прада — Луиза.

В 1970 году коллекции одежды от Prada стали продаваться не только в Европе, но и в Америке. Изысканные аристократические сумки, декорированные кристаллами, а также украшенные редкими породами дерева и панцирем черепахи, стали неизменным символом роскошного образа жизни. Однако, несмотря на внешнюю привлекательность, сумки от Prada казались громоздкими, поэтому их плохо покупали, а самой компании грозил финансовый кризис. Тогда в 1979 году управление фирмой взяла в свои руки внучка основателя марки — Миучча Прада.

В 1983 вышла первая коллекция обуви, а в 1989 — первая коллекция одежды. На показе были представлены линейки монохромных вещей, с простыми линиями. Преобладал черный цвет, не было никаких пестрых деталей. Это в корне отличалось от ярких и открыто сексуальных коллекций других дизайнеров.

В 1993 году Prada представила новый бренд — Miu Miu. Miu Miu — альтер эго Миуччи Прада, с самого начала служит площадкой для новых идей и смелых экспериментов. В начале 90-х годов запустила собственную линию солнцезащитных очков. Причем очки были выполнены в толстых квадратных оправах самых ярких цветов, за что покупатели и прозвали их «Безобразная Prada». Тем не менее, уже через несколько лет очки превратились в визитную карточку бренда.

В 1997 году Прада выпустила коллекцию для мужчин. В ней были представлены одежда, обувь и сумки в стиле casual-sport и пригодные для ношения в любую погоду.





В чем уникальность









В 2006 году модный дом стал еще более узнаваемым благодаря фильму «Дьявол носит Prada». В нем все героини появлялись в основном в одежде, а также обуви и аксессуарах этого модного дома. В 2012 Prada снова «засветилась» в фильме, на этот раз в «Великом Гэтсби». Дом сшил яркую коллекцию из 40 костюмов в стиле арт-деко. Фильм получил награду за лучшие наряды.









А в 2009 году в Европе начались продажи KF900, второго поколения телефона. Телефон подключался к наручным часам Prada Link, так что владелец мог просматривать текстовые сообщения на дисплее часов. В конце 2011 года вышло третье поколение LG Prada — Android-смартфон LG P940. Кроме стильного внешнего вида телефон отличается высоким уровнем технических характеристик.









Источник: wikipedia.org, alamode.ru